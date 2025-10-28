Зеленский подписал закон о «Банке банков» Сегодня 10:36

Зеленский подписал закон о «Банке банков»

Президент Владимир Зеленский 27 октября подписал закон о «Банке банков» — Национальном учреждении развития. Это будет специализированный государственный банк, главной задачей которого будет кредитование проектов для восстановления Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Как это будет работать

Документ закладывает правовую основу для запуска Национального учреждения развития, главная миссия которого — реализация программ кредитования для восстановления страны.

Институция будет привлекать средства международных партнеров и частных инвесторов и направлять их в реальный сектор через сеть банков-партнеров, сосредотачиваясь на поддержке малого и среднего бизнеса, а также проектов восстановления с повышенным риском.

Как сообщает Министерство финансов, у учреждения будет автономное управление, адаптированное регулирование со стороны НБУ и сможет администрировать государственные программы поддержки бизнеса.

Также предлагается усовершенствовать такой инструмент Экспортно-кредитного агентства, как страхование и перестрахование кредитов украинских хозяйствующих субъектов, связанных с инвестициями в создание объектов и инфраструктуры. Речь идет о развитии перерабатывающей промышленности и экспорте товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

Отмечалось , что ЭКА позволят участвовать в государственных программах страхования военных рисков и программах компенсаций в случае нанесения ущерба в результате военных действий.

Примером такого учреждения и общепризнанной историей успеха является KFW — кредитное учреждение для реконструкции, созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала.

