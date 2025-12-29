Польша завершила первый этап развития системы борьбы с дронами Сегодня 07:50

Польша установила на границе с беларусью около Крынок в Подлясском регионе первые элементы новой системы борьбы с дронами.

Об этом сообщает RMF FМ

Отмечается, на наблюдательной вышке высотой более 70 метров установлен радар — первый элемент системы PCL, которая будет установлена ​​на четырех дополнительных вышках, которые уже построены.

Отмечается, что эта система будет выявлять, позиционировать и контролировать приближающиеся с востока объекты. В конечном итоге, она также сможет нейтрализовать эти беспилотные устройства.

Показатели системы будут контролироваться в центре мониторинга электронного пограничного барьера с беларусью, расположенном в Белостоке. Также сообщается, что новая система разработана и изготовлена ​​польскими компаниями.

Напомним, что в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши. Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один — на территории военной базы.

