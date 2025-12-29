0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша завершила первый этап развития системы борьбы с дронами

19
Польша завершила первый этап развития системы борьбы с дронами
Польша завершила первый этап развития системы борьбы с дронами
Польша установила на границе с беларусью около Крынок в Подлясском регионе первые элементы новой системы борьбы с дронами.
Об этом сообщает RMF FМ.
Отмечается, на наблюдательной вышке высотой более 70 метров установлен радар — первый элемент системы PCL, которая будет установлена ​​на четырех дополнительных вышках, которые уже построены.
Отмечается, что эта система будет выявлять, позиционировать и контролировать приближающиеся с востока объекты. В конечном итоге, она также сможет нейтрализовать эти беспилотные устройства.
Показатели системы будут контролироваться в центре мониторинга электронного пограничного барьера с беларусью, расположенном в Белостоке. Также сообщается, что новая система разработана и изготовлена ​​польскими компаниями.
Напомним, что в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши. Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один — на территории военной базы.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems