Когда Украина полностью перейдет на 12-летнее обучение в школах

12-летнее обучение в школах во всех регионах Украины будет введено с 1 сентября 2027 года в соответствии с законом «О полном общем среднем образовании».
Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.
«Это не вопрос желания, это вопрос выполнения закона, принятого еще в 2020 году. Изменения в этой части в закон не вносились и вноситься не могут, потому что это о постоянстве реформы», — подчеркнула чиновница.
По ее словам, с 2027 года все абсолютные учебные заведения, которые будут работать в Украине в категории лицеев, перейдут на формат 12-летнего обучения.
«И все дети, которые пойдут в десятый класс в 2027 году, будут учиться 12 лет. В этой системе уже есть дети, начавшие учиться со стартом реформы в 2018 году», — пояснила Кузьмичева.
По материалам:
РБК-Україна
