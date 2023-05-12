Зеленский одобрил план реформирования всех правоохранительных органов и прокуратуры — Finance.ua

Зеленский одобрил план реформирования всех правоохранительных органов и прокуратуры Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Зеленский одобрил план реформирования всех правоохранительных органов и прокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план реформирования всех правоохранительных органов и прокуратуры до 2027 года.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам.

«Одобрил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка — всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это подробный документ, рассчитанный на время до 27-го года», — рассказал Президент.

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Президент подчеркнул, что нужно «обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет отвечать и нашей цели скорейшего вступления Украины в ЕС».

«Добавляем нашу готовность реализовать эту цель, и, что не менее важно, — гарантируем те основы нового общественного договора, которые очевидно обрисовываются сейчас при защите нашего государства», — сказал Зеленский.

Как отметил глава государства, «каждый элемент государственной системы — органы правопорядка прежде всего — должны работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность, чтобы люди реально чувствовали справедливость, чтобы гарантировалось на уровне институтов, на уровне повседневной работы тех, по кому люди судят о государстве».

«Доверие в государстве, доверие к государству формируются из доверия к тем, кто действует от имени государства. Правоохранители, система прокуратуры — ключевые в этом. Конечно, вместе со всеми другими, кто работает в государственном аппарате», — добавил президент.

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Он заявил, что Украина должна стать и уже стала местом силы Европы и всего свободного мира. «Должны обеспечить в Украине максимум безопасности, максимум свободы, максимум уважения к закону, человеку», — отметил Зеленский.

«И это ответ на вопрос, какую Украину после войны мы строим. Государство, которое уважает своих людей и которое уважают в мире. Государство, чей пример жизни уважают все. Путь к этому начинается сейчас. Начинается в действиях, личных решениях каждого и каждой, кто воюет, работает ради Украины и ради всех украинцев», — подчеркнул Зеленский.

Справка Finance.ua:

28 февраля 2022 года Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе, а 23 июня того же года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС;

в то же время Европейская комиссия представила семь рекомендаций, необходимых для сохранения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и последующего перехода к предвступительным переговорам о присоединении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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