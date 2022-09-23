Зеленский назвал ключевые отрасли для инвестиций в Украину — Finance.ua

Зеленский назвал ключевые отрасли для инвестиций в Украину Вчера 14:01 — Казна и Политика

Зеленский назвал ключевые отрасли для инвестиций в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 сентября, выступил на ежегодном филантропическом саммите Forbes400, в ходе которого призвал инвестировать в Украину.

«Когда какой-либо экономический игрок работает у нас, это означает, что экономический потенциал, который он создает своим бизнесом, помогает реализации только мира, мирных целей», — сказал Зеленский.

При этом, если компания работает в россии, она косвенно помогает стране-агрессору, то есть поддерживает ее экономику, которая служит террору.

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«Когда какое-то государство заиграется геополитикой и становится агрессором, бизнес неизбежно может стать соучастником этого зла», — отметил Зеленский, поблагодарив ушедшие с российского рынка компании и бизнесменов.

По словам президента, Украина — единственное место на земле, органично сочетающее инвестирование и филантропию.

«В Украине можно быть инвестором и, как результат этого, филантропом. Можно быть даже просто бизнесменом, и такая обычная активность трансформируется в хорошую помощь для сотен миллионов или даже миллиардов людей», — сказал он.

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В качестве примеров он привел поставки аграрной продукции на глобальный рынок, которые спасают людей от голода в Эфиопии, Сомали, Йемене, Ливане и других странах.

Президент Украины призвал больше инвестировать в расширение технологий экспорта и новые перерабатывающие мощности.

Также у Украины есть значительный потенциал наращивания экспорта электроэнергии, в частности зеленой, что поспособствует замещению российских энергоносителей.

«Именно поэтому инвестиции в расширение наших энергомощностей — это спасение от холода для разных народов. Это важный фактор в европейской климатической политике», — сказал Зеленский.

Кроме того, Украина имеет колоссальные возможности развития водородной энергетики и транспортировки зеленого водорода в Европу, а также значительные запасы столь необходимых современной экономике лития, графита и других редкоземельных металлов.

Среди других возможностей страны Зеленский назвал деревообработку и возможность строительства мощностей для зеленого аммиака.

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