Всемирный банк выделил Украине первые средства для инвестиций с начала войны — Finance.ua
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Всемирный банк выделил Украине первые средства для инвестиций с начала войны

Казна и Политика
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Всемирный банк выделил Украине первые средства для инвестиций с начала войны
Всемирный банк выделил Украине первые средства для инвестиций с начала войны
Входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову. Это будут первые инвестиции IFC в Украину с начала полномасштабной войны, начавшейся в феврале 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По данным министерства, средства будут направлены через целевой фонд общим объемом в 200 млн долларов, которым управляет американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital. Она будет инвестировать в быстрорастущие технологии, а также экспортно-ориентированные компании, работающие преимущественно в Украине и Молдове.
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Специфика работы Horizon Capital такова, что компания обычно инвестирует примерно по 10–30 миллионов долларов в компании со стоимостью примерно 50–150 млн долларов. Инвестфонд сосредотачивается на предприятиях сектора информационных технологий (ИТ), электронной коммерции, инновационных потребительских товаров и финтех секторе.
Ожидается, что вместе с IFC к инвестициям в Украину в ближайшее время присоединятся и другие потенциальные инвесторы, в том числе такие банки и фонды: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкая корпорация по инвестициям и развитию (DEG), Швейцарский инвестиционный фонд для рынков, развивающиеся (SIFEM), Голландская финансовая компания для развивающихся стран (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера и другие, отметили в Минэкономики.
Напомним, Всемирный банк начал оказывать поддержку Украине после российского вторжения 24 февраля и до настоящего времени выделил около 10 млрд долларов из 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.
По материалам:
РБК-Україна
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