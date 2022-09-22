Всемирный банк выделил Украине первые средства для инвестиций с начала войны — Finance.ua

Всемирный банк выделил Украине первые средства для инвестиций с начала войны Сегодня 12:15 — Казна и Политика

Всемирный банк выделил Украине первые средства для инвестиций с начала войны

Входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову. Это будут первые инвестиции IFC в Украину с начала полномасштабной войны, начавшейся в феврале 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики

По данным министерства, средства будут направлены через целевой фонд общим объемом в 200 млн долларов, которым управляет американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital. Она будет инвестировать в быстрорастущие технологии, а также экспортно-ориентированные компании, работающие преимущественно в Украине и Молдове.

Читайте также Всемирный банк оценивает ущерб Украине от войны в $350 млрд

Специфика работы Horizon Capital такова, что компания обычно инвестирует примерно по 10–30 миллионов долларов в компании со стоимостью примерно 50–150 млн долларов. Инвестфонд сосредотачивается на предприятиях сектора информационных технологий (ИТ), электронной коммерции, инновационных потребительских товаров и финтех секторе.

Ожидается, что вместе с IFC к инвестициям в Украину в ближайшее время присоединятся и другие потенциальные инвесторы, в том числе такие банки и фонды: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкая корпорация по инвестициям и развитию (DEG), Швейцарский инвестиционный фонд для рынков, развивающиеся (SIFEM), Голландская финансовая компания для развивающихся стран (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера и другие, отметили в Минэкономики.

Напомним, Всемирный банк начал оказывать поддержку Украине после российского вторжения 24 февраля и до настоящего времени выделил около 10 млрд долларов из 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.