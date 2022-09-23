Более 2 тысяч британских компаний продолжают бизнес с рф — YouControl Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Более 2 тысяч британских компаний продолжают бизнес с рф — YouControl

Общее количество российских коммерческих компаний, учредителями которых являются резиденты Великобритании, составляет 2370 юридических лиц.

Об этом говорится в исследовании YouControl.

Отмечается, что британские дочерние компании в россии часто служат прикрытием для международных финансовых потоков, которые ведут к российским владельцам.

Как показало исследование, наибольшая доля британского капитала в рф представлена в строительстве, оптовой торговле, операциях с недвижимостью, транспорте и логистике, а также в IT.

Большинство компаний с британскими номинальными владельцами сосредоточены в москве и санкт-петербурге.

При этом российских компаний в Британии почти в 5 раз больше, чем британских в россии.

Основные сферы деятельности британских компаний, которые прекратили или приостановили бизнес с рф: бизнес-услуги, финансы, розничная торговля, пищепром, тяжелая промышленность, легкая промышленность, а также инжиниринг и строительство. Продолжают бизнес с россией в сфере здравоохранения, химпрома, финансов.

Однако, как свидетельствует анализ YouControl, почти сотня британских компаний, реакция которых на российскую агрессию подробно мониторится учеными Йельского университета — только вершина айсберга. Аналитики подробно исследовали российский Единый государственный реестр юридических лиц и выяснили, что общее количество российских коммерческих компаний, учредители которых — резиденты Великобритании, составляет 2370 юридических лиц.

Как показал анализ крупнейших российских компаний с участием британского капитала, существенная часть британских номинальных владельцев находятся под контролем конечных бенефициаров российского или небританского происхождения.

Высокая концентрация британского бизнеса в мегаполисах рф отражает общий тренд, характерный для сырьевых экономик. То есть фокусировка на «полюсах роста». С другой стороны, компании ориентируются в первую очередь на сферу услуг, отмечают аналитики.

При этом британский капитал в россии по количеству подконтрольных компаний наиболее широко представлен в секторе строительства (15.8% от всех британских предприятий), оптовой торговле (11.4%) и операциях с недвижимостью (7%), говорится в исследовании.

Весомое место занимают такие сферы бизнеса как транспорт и логистика (6%), IT (4.2%), пищевая промышленность (4.1%), финансы (3.5%). Первую десятку замыкают розничная торговля, бизнес-услуги и управленческий консалтинг. Типично «индустриальные» сектора экономики, такие как металлургия, машиностроение, химпром или нефтегазовая промышленность насчитывают относительно меньше компаний с британскими акционерами.

Среди топ 20 компаний по объему уставного капитала с номинальным британским акционерным контролем не было обнаружено ни одной, которую можно было бы назвать на 100% британской.

Это подтверждает «транзитный характер» британской акционерной собственности над российскими компаниями.

Существенная доля британских компаний-акционеров — это так называемые «shell companies» (компании-оболочки). Три британские компании — номинальные владельцы российских активов из топ 20 оказались подконтрольными россиянам, говорится в исследовании.

Часть британских компаний — владельцев российских активов имеют бенефициаров из таких юрисдикций как Южная Африка, США, Ирландия, Австрия, Италия, Швейцария.

Также есть случаи регистрации британских компаний — акционеров на лиц с гражданством других стран: Латвия, Швеция, Великобритания. Анализ состава совета директоров и исторических сведений указывает на признаки российского следа.

В то же время, еще один тип так называемых «британских акционеров» — стартапы с учредителями российского происхождения, получившие иностранное гражданство.

Инфографика: youcontrol.com.ua

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Економічна Правда По материалам:

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