Зеленский направил Трампу письмо о новом сотрудничестве: что предлагает — Finance.ua

Зеленский направил Трампу письмо о новом сотрудничестве: что предлагает Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Зеленский направил Трампу письмо о новом сотрудничестве: что предлагает, president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский передал письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента после встречи Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.

Они обсудили переговоры в Стамбуле, тему прекращения огня и дальнейшие шаги для устойчивого мира, а также затронули вопросы необходимости санкций против россии, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

Читайте также Рада готовится увеличить расходы на оборону минимум на 200 миллиардов

Зеленский передал письмо Трампу. В нем говорится о новых предложениях по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах между Украиной и США. О других деталях этого письма не сообщается.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Читайте также ЕС выделит €1 млрд для украинской оборонной промышленности

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США, а 12 мая Зеленский подписал документ. 13 мая Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда по разработке полезных ископаемых.

Основные положения соглашения:

Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США Ни одна из сторон не будет иметь в нем преимущества. Фонд — это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной. Фонд будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь. В первые 10 лет доходы фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину. Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». То есть на продукцию будет гарантирован спрос. Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины. В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины. Доходы фонда не облагаются налогами США и Украиной. Экспортируемые в США критические ископаемые не облагаются пошлинами, что в нынешних условиях дает возможности для развития торговли. Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.