Зеленский направил Трампу письмо о новом сотрудничестве: что предлагает — Finance.ua

Зеленский направил Трампу письмо о новом сотрудничестве: что предлагает
Президент Владимир Зеленский передал письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента после встречи Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.
Они обсудили переговоры в Стамбуле, тему прекращения огня и дальнейшие шаги для устойчивого мира, а также затронули вопросы необходимости санкций против россии, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.
Отдельное внимание было уделено реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.
Зеленский передал письмо Трампу. В нем говорится о новых предложениях по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах между Украиной и США. О других деталях этого письма не сообщается.
Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.
8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США, а 12 мая Зеленский подписал документ. 13 мая Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда по разработке полезных ископаемых.
Основные положения соглашения:
- Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США Ни одна из сторон не будет иметь в нем преимущества.
- Фонд — это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.
- Фонд будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь.
- В первые 10 лет доходы фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.
- Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». То есть на продукцию будет гарантирован спрос.
- Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.
- В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.
- Доходы фонда не облагаются налогами США и Украиной. Экспортируемые в США критические ископаемые не облагаются пошлинами, что в нынешних условиях дает возможности для развития торговли.
- Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.
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