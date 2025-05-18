Дания выделила пакет военной помощи Украине на $628 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дания выделила пакет военной помощи Украине на $628 млн

Казна и Политика
6
Дания выделила пакет военной помощи Украине на $628 млн
Дания выделила пакет военной помощи Украине на $628 млн
Министерство обороны Дании объявило детали 26-го пакета военной помощи Украины на сумму около 4,2 миллиарда датских крон (628,4 миллиона долларов).
Об этом говорится в сообщении датского Минобороны.

Что получит Украина

Пакет военной помощи Украине от Дании, 26-й по счету, финансируется за счет средств Украинского фонда и механизма ЕС — Европейского фонда мира — и рассчитан на 2025−2028 годы.
Читайте также
В рамках пакета Украина получит дополнительные артиллерийские пушки и боеприпасы, профинансированные в рамках так называемой чешской инициативы.
«За счет выделения дополнительных средств на чешскую инициативу в 2025 году можно будет профинансировать закупку еще одной партии артиллерийских снарядов, что позволит Украине лучше планировать стабильные поставки артиллерийских боеприпасов», — отметил Минобороны Дании.
Дополнительно Украина получит оснастку для боевых самолетов, расширение учебной базы, а также другую помощь.
Читайте также
«К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не уменьшилась. Я рад и горжусь, что мы снова можем выделить средства на помощь, которая будет иметь значение на поле боя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
В рамках Украинского фонда на 2023−2028 годы Дания выделила в общей сложности 66,1 миллиарда датских крон на военную помощь Украине.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems