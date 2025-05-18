Дания выделила пакет военной помощи Украине на $628 млн — Finance.ua

Дания выделила пакет военной помощи Украине на $628 млн
Министерство обороны Дании объявило детали 26-го пакета военной помощи Украины на сумму около 4,2 миллиарда датских крон (628,4 миллиона долларов).
Об этом говорится в сообщении датского Минобороны.
Что получит Украина
Пакет военной помощи Украине от Дании, 26-й по счету, финансируется за счет средств Украинского фонда и механизма ЕС — Европейского фонда мира — и рассчитан на 2025−2028 годы.
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В рамках пакета Украина получит дополнительные артиллерийские пушки и боеприпасы, профинансированные в рамках так называемой чешской инициативы.
«За счет выделения дополнительных средств на чешскую инициативу в 2025 году можно будет профинансировать закупку еще одной партии артиллерийских снарядов, что позволит Украине лучше планировать стабильные поставки артиллерийских боеприпасов», — отметил Минобороны Дании.
Дополнительно Украина получит оснастку для боевых самолетов, расширение учебной базы, а также другую помощь.
«К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не уменьшилась. Я рад и горжусь, что мы снова можем выделить средства на помощь, которая будет иметь значение на поле боя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
В рамках Украинского фонда на 2023−2028 годы Дания выделила в общей сложности 66,1 миллиарда датских крон на военную помощь Украине.
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