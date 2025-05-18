Дания выделила пакет военной помощи Украине на $628 млн — Finance.ua

Дания выделила пакет военной помощи Украине на $628 млн Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Дания выделила пакет военной помощи Украине на $628 млн

Министерство обороны Дании объявило детали 26-го пакета военной помощи Украины на сумму около 4,2 миллиарда датских крон (628,4 миллиона долларов).

Об этом говорится в сообщении датского Минобороны.

Что получит Украина

Пакет военной помощи Украине от Дании, 26-й по счету, финансируется за счет средств Украинского фонда и механизма ЕС — Европейского фонда мира — и рассчитан на 2025−2028 годы.

Читайте также Дания готовит новый пакет помощи для Украины

В рамках пакета Украина получит дополнительные артиллерийские пушки и боеприпасы, профинансированные в рамках так называемой чешской инициативы.

«За счет выделения дополнительных средств на чешскую инициативу в 2025 году можно будет профинансировать закупку еще одной партии артиллерийских снарядов, что позволит Украине лучше планировать стабильные поставки артиллерийских боеприпасов», — отметил Минобороны Дании.

Дополнительно Украина получит оснастку для боевых самолетов, расширение учебной базы, а также другую помощь.

Читайте также Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины на €200 млн

«К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не уменьшилась. Я рад и горжусь, что мы снова можем выделить средства на помощь, которая будет иметь значение на поле боя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В рамках Украинского фонда на 2023−2028 годы Дания выделила в общей сложности 66,1 миллиарда датских крон на военную помощь Украине.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.