Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины на €200 млн — Finance.ua
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Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины на €200 млн

Казна и Политика
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Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины на €200 млн
Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины на €200 млн
Польша планирует передать Украине новый пакет военной помощи ориентировочной стоимостью €200 млн в ближайшие месяцы.
Об этом сообщил временный поверенный по делам Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью «Европейской правде».
По его словам, предыдущий 46-й пакет помощи охватывал поставки боеприпасов, систем управления, запчастей и другого оборудования на сумму около €230 млн.
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В целом с 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь ориентировочно на €4,5 млрд.
В рамках поставок было передано 318 танков, 536 боевых машин, 136 артиллерийских систем, 10 самолетов, 10 вертолетов, а также САУ Krab и польские танки. Отдельно Польша передала большие объемы боеприпасов, горючего, запчастей и другого материального обеспечения.
Лукасевич отметил, что Варшава продолжает поддержку Украины, хотя основные объемы помощи были предоставлены в первые месяцы полномасштабного вторжения.
Напомним, 8 июля 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ рассчитан на 10 лет и предусматривает дальнейшую поддержку со стороны Польши.
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Впервые среди подобных соглашений предусмотрена возможность перехвата ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины, если их траектория представляет угрозу Польше.
Также соглашение включает положения о формировании так называемого «украинского легиона» — инициативы по подготовке украинских военнослужащих на территории Польши.
Отдельный упор сделан на сотрудничестве в оборонной промышленности: речь идет о возможном размещении производств польских компаний в Украине, а также изучении форматов совместного производства оборонной продукции.
По материалам:
Forbes.ua
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