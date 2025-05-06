Дуда: Трамп может заставить путина прекратить войну с помощью санкций — Finance.ua
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Дуда: Трамп может заставить путина прекратить войну с помощью санкций

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Дуда: Трамп может заставить путина прекратить войну с помощью санкций
Дуда: Трамп может заставить путина прекратить войну с помощью санкций
Польский президент Анджей Дуда заявил, что настаивает на том, чтобы его американский визави Дональд Трамп усилил санкции против россии с целью прекращения войны.
Об этом он сказал в интервью Politico, пишет «Европейская правда».
По словам Дуды, Трамп — единственный человек, способный заставить главу Кремля путина сесть за стол переговоров.
«Америка может использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить россию придерживаться определенных действий. Итак, если кто-то и способен заставить владимира путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов», — уверен польский президент.
Также, по мнению Дуды, Трамп «осознал реальность» после последних разговоров с путиным и у него есть «необходимые инструменты для блокирования фундаментальных интересов путина».
«Он видит, какова его позиция, и насколько он готов приобщиться к серьезным переговорам о завершении войны», — сказал польский президент.
Он также подчеркнул, что американский лидер «имеет в своем распоряжении средства, чтобы заставить россию выполнять требования».
«Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими, я считаю, особенно разнообразные экономические инструменты. Но я убежден, что президент Дональд Трамп способен их реализовать», — подчеркнул Дуда.
Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп подверг критике последние удары россии по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.
По материалам:
Економічна Правда
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