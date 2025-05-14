В Минэкономики объяснили, как будет работать механизм военной помощи США в рамках инвестфонда — Finance.ua

В Минэкономики объяснили, как будет работать механизм военной помощи США в рамках инвестфонда Сегодня 10:05 — Казна и Политика

В Минэкономики объяснили, как будет работать механизм военной помощи США в рамках инвестфонда

В Инвестиционном фонде восстановления из США есть механизм, позволяющий учесть новую военную помощь Америки как вклад в Фонд.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Алексей Соболев.

«Мы сделали механизм в этом Фонде (Инвестиционном фонде восстановления из США. — Ред.), когда в случае получения Украиной военной помощи ее можно засчитать как вклад США. К примеру, Америка прислала военной помощи на полтора миллиарда, то за эти полтора миллиарда они получают полтора миллиарда акций класса А. Конечно, деньги фактически в Фонд не попадут. Условно просто фиксируется, что США прислали военной помощи на полтора миллиарда. Через 10 лет, если у нас есть три миллиарда прибыли, мы сначала покрываем полтора миллиарда США за предоставленную помощь. А остальная прибыль делится поровну между США и Украиной. То есть мы создали механизм, позволяющий покрывать военную помощь США будущей прибылью Фонда», — рассказал Соболев.

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Также Соболев объяснил, почему Украина должна от этого выиграть.

«Если нам пришлют 10 Patriot, то всем будет безопаснее. Это влияет и на экономику, условно, ставки и банковские риски будут ниже, инвестиций будет больше», — отметил Соболев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, который предусматривает создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.

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Пять ключевых принципов:

Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса. Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами. Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает. Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет препятствовать обретению Украиной членства в ЕС.

Все, что нужно знать и понимать украинцам о соглашении с США Finance.ua, рассказал в материале по ссылке

УНН По материалам:

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