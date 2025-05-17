Дания готовит новый пакет помощи для Украины — Finance.ua

Дания готовит новый пакет помощи для Украины Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Дания готовит новый пакет помощи для Украины

Копенгаген готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

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«Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестициях в украинский ОПК. Дания — одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины», — заявил президент.

По словам президента, говорили также о переговорах в Стамбуле, координации дипломатических усилий с США и партнерами Европы.

Зеленский отметил, что Украина и Дания имеют общее видение, что давление на россия важно в случае ее отказа от прекращения огня.

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«В июле этого года Дания начнет председательство в Совете ЕС. Мы рассчитываем на поддержку в европейской интеграции», — добавил президент

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