Дания готовит новый пакет помощи для Украины — Finance.ua

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Дания готовит новый пакет помощи для Украины

Казна и Политика
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Дания готовит новый пакет помощи для Украины
Дания готовит новый пакет помощи для Украины
Копенгаген готовит новый пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщил Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
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«Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестициях в украинский ОПК. Дания — одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины», — заявил президент.
По словам президента, говорили также о переговорах в Стамбуле, координации дипломатических усилий с США и партнерами Европы.
Зеленский отметил, что Украина и Дания имеют общее видение, что давление на россия важно в случае ее отказа от прекращения огня.
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«В июле этого года Дания начнет председательство в Совете ЕС. Мы рассчитываем на поддержку в европейской интеграции», — добавил президент
По материалам:
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