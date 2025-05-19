Правительство одобрило законопроект о государственной поддержке самолетостроительной промышленности — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о государственной поддержке самолетостроительной промышленности Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Правительство одобрило законопроект о государственной поддержке самолетостроительной промышленности

Кабинет министров одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О развитии самолетостроительной промышленности».

Об этом по итогам заседания правительства сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить понятия «авиационная техника» и «государственная поддержка самолетостроительной промышленности».

Также предусматриваются новые правила оказания помощи авиастроительным предприятиям, которые могут финансироваться как из государственного, так и из местных бюджетов в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования».

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Кроме того, предлагается ввести ответственность для предприятий, которые ненадлежащим образом отчитываются об использованных средствах поддержки. Таких нарушителей будут исключать из списка самолетов, имеющих право на временные меры государственной поддержки. Решение об исключении будет приниматься правительством по представлению центрального органа исполнительной власти.

Напомним, Министерство обороны заключило контракты с 76 украинскими производителями дронов. Всего за полтора года выделено на закупки более 100 млрд грн. Речь идет о FPV-дронах, коптерах-бомберах, разведывательных и ударных беспилотниках.

С начала года в Украине появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления.

Укрінформ По материалам:

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