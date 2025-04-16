Зеленский инициирует «промышленный Рамштайн» для восстановления стратегических предприятий после атак рф — Finance.ua
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Зеленский инициирует «промышленный Рамштайн» для восстановления стратегических предприятий после атак рф

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Зеленский инициирует «промышленный Рамштайн» для восстановления стратегических предприятий после атак рф
Зеленский инициирует «промышленный Рамштайн» для восстановления стратегических предприятий после атак рф
Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса Одесщины поручил правительству проработать возможность встречи с иностранными партнерами в формате «промышленный Рамштайн», чтобы обсудить поддержку возобновления пострадавших от российских атак стратегических предприятий.
Об этом сообщили в офисе президента.
Среди ключевых тем обсуждения — усиление защиты от постоянных российских атак и продолжение работы морского коридора. Также обсуждались вопросы безопасности в регионе, защиты морского коридора, логистики, доступа к финансированию и реализации программы «Сделано в Украине».
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Особое внимание — расширению экономических программ поддержки и привлечению партнеров к восстановлению поврежденного промышленного оборудования.
«Ведутся разговоры только о прекращении огня: в море, в небе и на земле. Если мы говорим о полном прекращении огня, то тогда повсюду. И тогда будет свободное судоходство. Просто не будет понятия „морской коридор“, потому что будет свободное судоходство», — пояснил Владимир Зеленский.
В то же время, по словам Главы государства, сейчас также идет работа над обеспечением надежных гарантий безопасности в случае установления режима прекращения огня, в том числе над размещением контингента безопасности в Украине.
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«Одесса, безусловно, сюда входит, потому что мы говорим о размещении сил на море, в воздухе, на земле. На море, безусловно, — прежде всего на Черном море, это значит весь Одесский регион, Николаевский регион и т. д. То есть, когда мы говорим о безопасности на море, мы обсуждаем именно это», — подчеркнул президент.
Кроме того, во время встречи речь шла о главных вызовах для бизнеса — доступе к финансированию, логистике, развитию экспорту, а также результатам реализации политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» и платформы «Диалог власти с бизнесом».
По материалам:
suspilne.media
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