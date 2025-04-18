Ford отзывает более 148 тысяч автомобилей — Finance.ua

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Ford отзывает более 148 тысяч автомобилей

Технологии&Авто
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Ford отзывает более 148 тысяч автомобилей
Ford отзывает более 148 тысяч автомобилей
Национальная администрация безопасности дорожного движения США сообщила в четверг, что компания Ford Motor в рамках двух кампаний отзывает более 148 тысяч автомобилей в США.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, автопроизводитель отзывает 123 611 автомобилей из-за утечки жидкости, которая может снизить эффективность торможения и увеличить тормозной путь. Это касается определенных моделей Ford F-150, Expedition и Lincoln Navigator 2017−18 годов выпуска.
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Ожидается, что дилеры бесплатно заменят поврежденные детали, такие как главный цилиндр или вакуумный усилитель тормозов.
Кроме того, Ford отзывает еще 24 655 автомобилей Explorer 2025 года выпуска, поскольку во время движения может произойти перезагрузка модуля управления силовым агрегатом (PCM), что может повредить систему автоматической парковки автомобиля или вызвать остановку двигателя.
Ожидается, что дилеры бесплатно устранят проблему с программным обеспечением.
По материалам:
Укрінформ
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