В Китае офисных сотрудников призывают меньше работать для улучшения экономики — Finance.ua

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В Китае офисных сотрудников призывают меньше работать для улучшения экономики

Мир
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В Китае офисных сотрудников призывают меньше работать для улучшения экономики
В Китае офисных сотрудников призывают меньше работать для улучшения экономики
В Китае призывают офисных сотрудников не работать слишком много — государство надеется, что свободное время будет стимулировать людей больше потреблять местные товары.
Об этом пишет The Economist.
Два выходных в неделю в Китае — это редкость. Большинство местных прощаются с этим еще в средней школе. А офисные работники, особенно в динамичной сфере технологий, нередко работают сверхурочно, иногда принудительно. Однако в последнее время тренд начинает меняться.
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Крупные китайские компании ограничивают сверхурочную работу. Например, Midea — один из крупнейших производителей бытовой техники — запустила кампанию против «ненужного сверхурочного труда». Работников заставляют покидать офис до 18:20.
А на заводе производителя дронов DJI работников просят покидать офис не позднее 21:00, хотя в сети это время уже успели раскритиковать как слишком позднее.
Эти шаги отвечают двум ключевым приоритетам китайских властей — борьбе с «нейзюань», когда труд не дает эффективности и люди работают без ощутимого результата, и стимулирование потребления.
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Китайское правительство хочет, чтобы люди больше тратили внутри страны, а не полагались только на экспорт и большие строительные проекты. Для этого в марте власти предложили специальный план: пообещали уменьшить чрезмерную работу, заботиться о праве человека на отдых и отпуск. А чтобы у людей было больше возможностей отдыхать, добавили еще два государственных выходных в году.
Однако не все работники доверяют новой риторике компаний. По сети распространяется скепсис: могут ли те же компании, которые годами заставляли людей работать на износ, вдруг возглавить борьбу за баланс между работой и жизнью? Некоторые указывают и на внешние причины. Так, Европейский Союз недавно запретил продукцию, изготовленную с использованием принудительного труда, в частности «чрезмерной сверхурочной работы». Так что компании, ориентированные на экспорт, могли изменить политику из-за угрозы санкций.
Изменить глубоко укоренившуюся культуру труда — задача не из легких. Но правительство Китая начало признавать, что отдых — это не слабость, а экономическая необходимость.
По материалам:
theБабель
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