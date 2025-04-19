Китай планирует печатать кирпич из лунного грунта — Finance.ua

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Китай планирует печатать кирпич из лунного грунта

Технологии&Авто
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Китай планирует печатать кирпич из лунного грунта
Китай планирует печатать кирпич из лунного грунта
В 2028 году в рамках миссии Chang’e 8 Китай планирует запустить технологию 3D-печати кирпича, используя лунный грунт.
Об этом пишет Space.

Почему станция на Луне будет из лунного грунта

Поскольку отправка материалов на Луну чрезвычайно дорогая, Китай ищет новые способы использования местных ресурсов.
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В основе технологии лежит методика использования солнечной энергии для расплавления лунного грунта и последующей 3D-печати из него кирпича.
Устройство, разработанное китайскими инженерами, концентрирует солнечный свет, достигая температуры более 1400 градусов Цельсия, что достаточно для плавления грунта, после чего он формируется в кирпич разных размеров.
Снимок экрана с анимации, изображающей будущую китайскую роботизированную миссию на южном полюсе Луны. Фото: CCTV
Снимок экрана с анимации, изображающей будущую китайскую роботизированную миссию на южном полюсе Луны. Фото: CCTV
Этот метод позволит значительно снизить расходы по транспортировке материалов с Земли и станет важным этапом в строительстве лунной базы, в частности для поддержки будущих космических миссий.
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Предполагается, что такой подход откроет новые возможности для долгосрочного пребывания человека на Луне.
Снимок экрана с анимации, изображающей будущую китайскую роботизированную миссию на южном полюсе Луны. Фото: CCTV
Снимок экрана с анимации, изображающей будущую китайскую роботизированную миссию на южном полюсе Луны. Фото: CCTV

Запуск космической миссии Chang’e 7

Кроме того, миссия Chang’e 8 станет частью более широкой стратегии Китая по освоению Луны.
До запуска этого корабля Китай уже запланировал запуск Chang’e 7 в 2026 году для изучения южного полюса Луны с акцентом на поиск воды.
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Выявление водяного льда на Луне может стать важным открытием для обеспечения космических миссий водой, кислородом и ракетным топливом.
Снимок экрана с анимации, изображающей будущую китайскую роботизированную миссию на южном полюсе Луны. Фото: CCTV
Снимок экрана с анимации, изображающей будущую китайскую роботизированную миссию на южном полюсе Луны. Фото: CCTV
Ранее страна уже отправила образцы кирпичей, изготовленных из симуляторов лунного грунта, на свою космическую станцию ​​Тяньгун для тестирования их долговечности в условиях космического пространства.
В случае успешного выполнения миссии Китай сможет значительно продвинуться в своих планах на создание постоянного присутствия на Луне, включая высадку своих астронавтов до 2030 года.
Снимок экрана с анимации, изображающей будущую китайскую роботизированную миссию на южном полюсе Луны. Фото: CCTV
Снимок экрана с анимации, изображающей будущую китайскую роботизированную миссию на южном полюсе Луны. Фото: CCTV
По материалам:
speka.media
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