Компания Илона Маска не смогла запустить самый большой космический корабль в мире — Finance.ua
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Компания Илона Маска не смогла запустить самый большой космический корабль в мире

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Восьмой по счету испытательный запуск прототипа космического корабля Starship закончился неудачей — он взорвался вскоре после старта.
На высоте около 150 км примерно через 10 минут после запуска и вскоре после отделения от ракеты-носителя корабль стал хаотично вращаться, из него полетели искры, после чего связь прекратилась.
«Мы действительно потеряли связь с кораблем. К сожалению, это произошло и в прошлый раз», — сказал представитель SpaceX.
В SpaceX заявили, что проанализируют последний запуск, чтобы понять причину аварии, и отметили, что взрыв произошел после потери нескольких двигателей.
Это уже второе испытание. 17 января верхняя ступень также разрушилась сразу после запуска.
Основатель SpaceX Илон Маск пока никак не прокомментировал испытания.
По материалам:
УНІАН
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