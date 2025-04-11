На «Рамштайне» выделили рекордные 21 млрд евро военной помощи Украине — Finance.ua

На «Рамштайне» выделили рекордные 21 млрд евро военной помощи Украине Сегодня 15:01 — Казна и Политика

На «Рамштайне» выделили рекордные 21 млрд евро военной помощи Украине

Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн») объявили об обязательствах по военной помощи для Украины более чем на 21 млрд евро, что является «рекордным» увеличением военного финансирования для страны.

Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания его сопредседатель — министр обороны Великобритании Джон Гили.

«Новые обещания военной помощи, объявленные сегодня через Контактную группу по вопросам обороны Украины, составляют более 21 миллиарда евро, что является рекордным увеличением военного финансирования для Украины», — сказал Гили.

Он также объявил о вкладе Великобритании.

«Мы также увеличиваем эту поддержку фронтовой борьбы со стороны Великобритании, мы потратим 4,5 миллиарда фунтов стерлингов в этом году на военную поддержку Украины, наш высокий уровень, и сегодня я объявляю о выделении 350 миллионов фунтов стерлингов на поддержку бойцов Украины на фронте, это пакет, который включает беспилотники, а также увеличение финансирования в размере 150 миллионов фунтов стерлингов на ремонт и обслуживание», — отметил Гили.

В целом, как сообщили в Минобороны Великобритании, военная поддержка объемом 450 млн фунтов стерлингов (519 млн евро) будет направлена ​​на укрепление Вооруженных сил Украины, на фоне того, как Великобритания и Германия председательствуют на встрече 50 стран в формате «Рамштайн».

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«Великобритания наращивает скорую военную поддержку Украины, чтобы дать им самую сильную позицию для обеспечения длительного мира, на фоне того, как партнеры встречаются в Брюсселе на 27-м заседании Контактной группы по обороне Украины под председательством Великобритании и Германии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый крупный пакет военной поддержки будет предоставлен британскими и украинскими поставщиками, чтобы помочь укрепить вооруженные силы Украины, на фоне того как они продолжают защищаться от российского нападения.

«Сегодняшний пакет стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов включает 350 миллионов фунтов стерлингов (403 млн евро) от Великобритании по рекордному финансированию военной поддержки Украины объемом 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5,185 млрд евро) в этом году. Дальнейшее финансирование, как указано, предоставляет Норвегия через Международный фонд для Украины под руководством Великобритании», — сообщили в МО Британии.

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Сообщается, что это включает 160 миллионов фунтов стерлингов (184,3 млн евро) британского финансирования на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования, предоставленных Великобританией Украине, партнерство британских компаний с украинской промышленностью, поддержку экономики Великобританией и квалифицированные рабочие места.

«Сегодняшняя поддержка также включает новый пакет военной помощи „ближнего боя“ — с финансированием радиолокационных систем, противотанковых мин и сотен тысяч беспилотников — на сумму свыше 250 миллионов фунтов стерлингов (288 млн евро) с использованием финансирования от Великобритании и Норвегии. Пакет основан на работе Коалиции возможностей беспилотников», — отметили в МО Британии.

Сюда, как указано, войдут высокоманевренные FPV-беспилотники для атаки целей и беспилотники, которые могут сбрасывать взрывчатку на российские позиции.

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«Работа Контактной группы по вопросам обороны Украины имеет жизненно важное значение для того, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию и оказывать давление на путина, чтобы заставить его прекратить эту ужасную войну. Мы не можем поставить под угрозу мир, забыв о войне, так что сегодняшний большой пакет увеличит поддержку фронтовой борьбы Украины. 2025 год — критический год для Украины. Наша задача как министров обороны — дать украинским бойцам то, что им нужно», — говорится в заявлении министра обороны Великобритании Джона Гили.

УНН По материалам:

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