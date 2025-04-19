Apple работает над новыми моделями Vision Pro — Finance.ua

Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Компания Apple активно работает над двумя новыми моделями гарнитуры Vision Pro, которые должны стать важным шагом к созданию очков дополненной реальности, удобных для ежедневного использования.
Об этом пишет известный Apple-инсайдер из Bloomberg, Марк Гурман.
Какими будут новые модели Vision Pro
По его данным, одна из моделей будет легче и дешевле, чем гарнитура первого поколения, а другая — предназначена для подключения к Mac.
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Последняя сможет обеспечивать сверхнизкую задержку передачи контента с дисплея Mac, что откроет новые возможности использования высококлассных корпоративных приложений.
Сообщается, что с выпуском новых гарнитур генеральный директор Apple Тим Кук «одержимо» стремится опередить конкурентов, таких как Meta, в создании ведущего продукта в отрасли.
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Новые модели Vision Pro рассматриваются как промежуточные этапы до достижения конечной цели Apple — разработки практичной гарнитуры дополненной реальности, которую можно носить как обычные очки.
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