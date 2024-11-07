Зеленский и Трамп договорились развивать сотрудничество между странами — Finance.ua
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Зеленский и Трамп договорились развивать сотрудничество между странами

Казна и Политика
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Зеленский и Трамп договорились развивать сотрудничество между странами
Зеленский и Трамп договорились развивать сотрудничество между странами
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, побеждающим на президентских выборах в США; в ходе переговоров стороны договорились развивать сотрудничество между странами.
Об этом он сообщил в X (Twitter), передает «Европейская правда».
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Как анонсировал в ночь на 7 ноября Зеленский — он провел «прекрасный» телефонный разговор с Трампом, во время которого поздравил его с «исторической и убедительной победой».
«Этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу», — отметил он.
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Зеленский акцентировал внимание: они договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество между странами.
«Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира», — добавил он.
Накануне, еще до оглашения официальных результатов, Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах. Тогда он отметил, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам.
Сообщалось, что двое чиновников Белого дома рассказали изданию Politico о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует до дня инаугурации Трампа использовать все выделенные на военную помощь Украине средства, которые еще остались.
По материалам:
Економічна Правда
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