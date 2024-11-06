Цены на сырье в мире падают из-за победы Трампа — Finance.ua

Цены на сырье в мире падают из-за победы Трампа Сегодня 15:15

Цены на сырье в мире падают из-за победы Трампа

Цены на сырьевые товары, от нефти до металлов и зерна, снизились на фоне укрепления доллара. Инвесторы ожидают возвращения Дональда Трампа в Белый дом и продолжения его политики.

Об этом сообщает Reuters

Цены на нефть упали примерно на 1,5%, медь упала более чем на 2% под давлением роста доллара США. Драгметаллы, включая золото, остались стабильными.

«Это первая реакция сырьевых рынков на подсчет голосов в США и предварительные результаты, которые говорят о победе Трампа», — заявил Оле Хансен, глава отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank.

По его словам, «главное внимание уделяется тому, что если мы увидим сценарий Трампа 2.0, то, скорее всего, увидим пошлины на китайские товары, что негативно скажется на металлах, поскольку Китай является крупным потребителем меди, железной руды и стали».

Нефть падает из-за опасений по поводу экономического роста, поскольку пошлины не способствуют общему мировому спросу, сказал он.

Экономическая политика Трампа

Металлургическая и сталелитейная промышленность Китая может столкнуться с трудностями, если Трамп вернется к власти. Трамп пообещал ввести всеобъемлющие 60% пошлины на китайские товары, чтобы стимулировать производство в США.

«Цены на сталь в Китае снизятся еще больше, если Трамп победит на выборах, и местные производители стали могут понести еще более серьезные потери. Это потому, что Трамп будет более агрессивным в плане мер против Китая», — сказал Ге Синь, заместитель директора Lange Steel Research Centre.

Мировые поставки нефти могут столкнуться с перебоями, если администрация Трампа усилит санкции в отношении поставок нефти из Ирана, который экспортирует около 1,3 млн баррелей в день.

«А Трамп может поддержать принятие Израилем более жесткой военной позиции по отношению к Ирану, что предполагает более высокий краткосрочный риск военной эскалации, которая может повлиять на поставки в регионе», — сказал Сол Кавоник, старший энергетический аналитик MST Marquee.

Что касается сельского хозяйства, Пекину, возможно, придется ввести пошлины в ответ на американскую сою, если Трамп победит и введет новые пошлины на китайские товары. Хотя Пекин сократил свою зависимость от импорта сои из США, эта масличная культура остается крупнейшей статьей сельскохозяйственного экспорта США в Китай.

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