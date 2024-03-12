Зеленский анонсировал изменения в Кабмине в ближайшее время — Finance.ua

Зеленский анонсировал изменения в Кабмине в ближайшее время Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Зеленский анонсировал изменения в Кабмине в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский анонсировал изменения в Кабинете Министров в ближайшее время.

Об этом Зеленский сказал в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde на вопрос об обновлении команды.

«Что касается экономического направления — это Кабинет Министров прежде всего, некоторые шаги состоятся в ближайшее время, но в большинстве своем они направлены на аккумуляцию дополнительных денег, дополнительный ресурс», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что государственный бюджет Украины — это бюджет воюющей страны, и прежде всего его приоритетами являются военные нужды и защита гражданского населения.

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«И потому, если это требует во время войны сокращения некоторых институтов, и даже министерств, то мы будем это делать», — добавил он.

В настоящее время в Украине насчитывается 19 министерств.

Справка Finance.ua:

25 февраля во время пресс-конференции Зеленский допустил сокращение министров и министерств при дефиците средств;

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции заявил о намерении правительства сократить количество министерств на треть, но затем он отметил, что считает, что количество министерств и соответственно министров должно быть 15−16.

Українські Новини По материалам:

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