«Зеленая» энергетика, IT и агро. Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций — Finance.ua

«Зеленая» энергетика, IT и агро. Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций

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«Зеленая» энергетика, IT и агро. Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций

Президент Владимир Зеленский призвал инвесторов развивать проекты в Украине, назвав «зеленую» энергетику, сектор IT, агропромышленность и локализацию производства как приоритетные направления.

Об этом заявил президент во время Dragon Capital’s Ukraine Virtual Investor Conference.

«Предложил рассмотреть долгосрочный горизонт сотрудничества с Украиной. Какие конкретно это возможности? Я назову пять: Европа, IT, агро, „зеленая“ энергетика и локализация производства. Все это — приоритеты для меня, а значит, это может стать приоритетами и для вас» , — отметил Зеленский.

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Он также отметил, что эти проекты можно реализовать уже сейчас.

«Нигде в мире не найти всех этих экономических факторов одновременно. Они есть только в Украине, и приобщаться к работе с ними можно уже сейчас», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, за последние 5 лет Украина привлекла около 10 млрд. евро инвестиций в возобновляемую энергетику.

Доля IT-услуг в структуре экспорта увеличилась почти вдвое, а экспортная выручка от поставок агропродукции сравнялась с основой украинской экономики — горно-металлургическим комплексом.

Справка Finance.ua:

украинское правительство предлагает странам-партнерам предоставлять госгарантии своим компаниям под инвестиции в Украину;

Европейский Союз вместе с международными финансовыми институтами и глобальными партнерами должен поддержать все этапы послевоенного восстановления Украины, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие, продолжение реформ и будущее членство в Европейском Союзе.

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