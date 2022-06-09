«Зеленая» энергетика, IT и агро. Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций — Finance.ua
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«Зеленая» энергетика, IT и агро. Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций

Сегодня 15:01Казна и Политика
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«Зеленая» энергетика, IT и агро. Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций«Зеленая» энергетика, IT и агро. Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций
Президент Владимир Зеленский призвал инвесторов развивать проекты в Украине, назвав «зеленую» энергетику, сектор IT, агропромышленность и локализацию производства как приоритетные направления.
Об этом заявил президент во время Dragon Capital’s Ukraine Virtual Investor Conference.
«Предложил рассмотреть долгосрочный горизонт сотрудничества с Украиной. Какие конкретно это возможности? Я назову пять: Европа, IT, агро, „зеленая“ энергетика и локализация производства. Все это — приоритеты для меня, а значит, это может стать приоритетами и для вас» , — отметил Зеленский.
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Он также отметил, что эти проекты можно реализовать уже сейчас.
«Нигде в мире не найти всех этих экономических факторов одновременно. Они есть только в Украине, и приобщаться к работе с ними можно уже сейчас», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, за последние 5 лет Украина привлекла около 10 млрд. евро инвестиций в возобновляемую энергетику.
Доля IT-услуг в структуре экспорта увеличилась почти вдвое, а экспортная выручка от поставок агропродукции сравнялась с основой украинской экономики — горно-металлургическим комплексом.

Справка Finance.ua:

  • украинское правительство предлагает странам-партнерам предоставлять госгарантии своим компаниям под инвестиции в Украину;
  • Европейский Союз вместе с международными финансовыми институтами и глобальными партнерами должен поддержать все этапы послевоенного восстановления Украины, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие, продолжение реформ и будущее членство в Европейском Союзе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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