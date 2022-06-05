В Украине иностранным инвесторам могут предложить услугу по «военному» страхованию — Finance.ua

В Украине иностранным инвесторам могут предложить услугу по «военному» страхованию

Сегодня 16:13 — Казна и Политика

В Украине иностранным инвесторам могут предложить услугу по «военному» страхованию, freepik.com

Для иностранных инвесторов, которые продолжают инвестировать в украинскую экономику, могут предложить услугу страхования так называемых военных рисков.

Об этом в эфире общенационального марафона сообщил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Инвестор обычно сталкивается с разными экономическими рисками в любой стране. Но в Украине ситуация пока специфическая — из-за агрессии со стороны россии мы имеем еще и военные риски. Чтобы не просто уменьшить, а даже убрать такие риски из портфеля инвестора, обсуждается возможность введения такого вида страхования со стороны наших союзников по отношению ко всем вкладывающим средства в нашу экономику», — сказал Устенко.

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Что касается послевоенного восстановления экономики Украины, то, по словам советника Президента, для большинства иностранных инвесторов присутствие в нашей стране уже даже не вопрос для обсуждения.

«В общем, для большинства инвесторов, с которыми мы сейчас обсуждаем послевоенное восстановление Украины, пребывание в Украине — это a must. Они просто должны быть здесь, они не могут позволить себе не быть в Украине. Наша задача — поддержать и сохранить этот интерес к украинской экономике в течение длительного времени. А это возможно единственным способом в дальнейшем — создавать возможности для развития бизнеса», — подчеркнул Устенко.

Как сообщалось, во время Всемирного экономического форума украинская делегация призвала инвесторов вкладывать средства в восстановление Украины. Для осуществления инициатив частного сектора планируется запустить объединенную инвестиционную платформу с перечнем инвестиционных проектов. Также сообщалось, что Кабинет Министров будет работать со странами-партнерами Украины, чтобы они выдавали своим компаниям государственные гарантии на привлечение средств для инвестиций в Украину в рамках государственно-частного партнерства.

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