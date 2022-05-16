Как инвестору сохранить вложенные деньги в новой реальности — советы эксперта

Сегодня 17:07 — Личные финансы

Как инвестору сохранить вложенные деньги в новой реальности — советы эксперта

Всем современным людям повезло жить в новой реальности — в эпоху перемен. То же касается и финансов и инвестиций. О том, что происходит на фондовом рынке и что может сделать инвестор, чтобы пройти финансовый шторм, рассказал инвестиционный консультант, управляющий активами 1st Family Office Василий Матий на конференции «Мои финансы во время войны. День 2 — Инвестиционное контрнаступление»

Для того чтобы полностью понимать картину того, что сейчас происходит на финансовых рынках, стоит, прежде всего, понять причины всех этих событий, говорит эксперт.

«Каким образом мы оказались там, где мы есть? За точку отсчета я бы взял пандемию коронавируса: вирус привел к карантину и производства остановились. Для того чтобы преодолеть перспективу финансового кризиса, банки всего мира были вынуждены увеличить денежную массу — это привело к инфляции. «Поэтому центральные банки, например, американский центробанк ФРС, работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию с инфляцией и обеспечить макроэкономическую стабильность. Они это делают путем увеличения ключевой ставки», — рассказал финансист.

Как отмечает эксперт, ключевая (учетная) ставка меняет стоимость денег в экономике, в частности, для банков. В свою очередь, если для банков дорожает стоимость привлекаемых ими средств, то дорожают и кредиты, что напрямую влияет на доходы бизнеса. А для многих современных технологических компаний именно будущие прибыли являются основой их оценки. Таким образом проводится переоценка стоимости компаний.

Что же следует делать инвестору, чтобы максимально гладко пройти финансовый шторм?

Совет 1. Установите реалистичные ожидания

Многие инвесторы, пришедшие на рынок в 2020-2021 году, считают, что здесь можно зарабатывать 20-30% каждый год. Но реалии таковы, что средняя доходность фондового рынка за последнее столетие составляет 10,5%.

«Так, в последние годы были более успешными для рынка и приносили большую доходность, однако первое полугодие 2022 года обещает быть одним из самых сложных и худших по доходности за последние десятилетия», — подчеркнул Матий.

По его словам, в долгосрочной перспективе рынок все равно выйдет на рациональную долгосрочную доходность в районе 10,5%. Чем больше инвестор рассчитывает на эти показатели, тем меньше у него неоправданных ожиданий.

Совет 2. Купите качественные активы и держите их

«Звучит просто, а на самом деле — очень тяжело. Потому что для того, чтобы отобрать действительно качественный актив, нужно разбираться как в макроэкономике, так и в отрасли, где функционирует конкретная компания, которую вы хотите приобрести в свой инвестпортфель. Нужно также уметь изучать финансовую отчетность компании, чтобы понимать, в каком она состоянии и каковы ее перспективы», — рассказал инвестор.

Совет 3. «Покупайте стог сена, а не иглу»

Суть выражения состоит в том, чтобы вместо приобретения определенной компании можно через индексные фонды купить целый срез экономики, например США или другого региона. Таким образом, инвестор может вполне претендовать на доходность 10,5%.

Такой шаг убережет от большей волатильности и позволит «быть в безопасности».

Совет 4. Время на вашей стороне

По словам финансового советника, время — большой союзник при инвестировании. Потому что даже при доходности 10,5% годовых через 7-8 лет капитал удваивается.

«Это легко подсчитать. Среди инвесторов есть условное Правило 72: когда вы знаете доходность вашего актива, вы можете 72 разделить на процентную ставку доходности инвестиции и получить количество лет, за которое ваш актив удвоится», — отметил Матий.

Во что вкладывать деньги?

Как показывает исследование, основная часть капитала состоятельных людей хранится в ценных бумагах — более 50%. Так происходит, потому что этот вид инвестиций наиболее ликвидный и гибкий.

«Когда вы вынуждены покидать свой дом и переезжать в другой регион, вы берете с собой только все самое ценное. И ваши инвестиционные активы, связанные с автомобилями, бизнесами и недвижимостью, труднотранспортабельны. Но когда у вас есть портфель ценных бумаг на зарубежных фондовых рынках, то вы всегда можете его забрать с собой в приложении на мобильном телефоне», — советует Матий.

Во что инвестируют богачи:

акции — 32%;

облигации — 18%;

прямые инвестиции — 18%;

недвижимость — 13%;

наличные — 10%;

хедж-фонди — 6%;

золото и ценные металлы — 2%;

предметы искусства и антиквариат — 1%;

продовольственные товары — 1%.

Кстати, если вы задумывались разместить депозит — сделайте это с помощью нашей программы «Бонус к депозиту» и получите повышенную процентную ставку. Мы договорились с другими банками, чтобы они платили больше.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.