0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Заявки на выплату 1 000 грн стартуют 15 ноября: что нужно знать

Личные финансы
252
Заявки на выплату 1 000 грн стартуют 15 ноября: что нужно знать
Заявки на выплату 1 000 грн стартуют 15 ноября: что нужно знать
Правительство одобрило механизм выплаты «Зимней поддержки». Подать заявку на получение 1000 грн можно будет уже в эту субботу 15 ноября.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Единовременная выплата 1 000 грн

По словам Юлии Свириденко, цель программы состоит в том, чтобы оказать широкую поддержку гражданам накануне зимнего периода, помочь с оплатой коммунальных услуг и покрытием базовых расходов.
Ключевым элементом программы является единовременная выплата 1 000 грн для каждого гражданина, который находится в Украине.
Подать заявку можно будет с субботы 15 ноября и до 24 декабря 2025 года. Помощь оформляется как для себя, так и для детей.
Воспользоваться средствами, полученными в рамках программы, можно до 30 июня 2026 года.

Как получить средства

Подать заявку на выплату можно двумя способами:
  1. Через приложение «Дія». После рассмотрения заявки средства начисляются на карту «Национальный кешбэк». Их можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, продуктов украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны Украины.
  2. В отделении Укрпочты. В этом случае деньги поступают на специальный счет. Вырученные средства можно использовать на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, оплату коммунальных услуг и донатов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет министров рассчитывает, что зимой 2025−2026 годов единовременную денежную помощь по программе «Зимняя поддержка» получат от 10 до 14 миллионов украинцев. На эти выплаты правительство планирует направить около 14 миллиардов гривен.
Читайте также
В этом году правительство предусмотрело 4,4 миллиарда гривен на выплаты в размере 6500 грн для отдельных категорий граждан. В частности, их получат:
  • дети под опекой или попечительством;
  • дети с инвалидностью;
  • дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;
  • люди с инвалидностью I группы среди внутриперемещенных лиц;
  • дети из малоимущих семей до 18 лет;
  • одинокие пенсионеры, получающие прибавку на уход.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems