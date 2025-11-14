Заявки на выплату 1 000 грн стартуют 15 ноября: что нужно знать
Правительство одобрило механизм выплаты «Зимней поддержки». Подать заявку на получение 1000 грн можно будет уже в эту субботу 15 ноября.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Единовременная выплата 1 000 грн
По словам Юлии Свириденко, цель программы состоит в том, чтобы оказать широкую поддержку гражданам накануне зимнего периода, помочь с оплатой коммунальных услуг и покрытием базовых расходов.
Ключевым элементом программы является единовременная выплата 1 000 грн для каждого гражданина, который находится в Украине.
Подать заявку можно будет с субботы 15 ноября и до 24 декабря 2025 года. Помощь оформляется как для себя, так и для детей.
Воспользоваться средствами, полученными в рамках программы, можно до 30 июня 2026 года.
Как получить средства
Подать заявку на выплату можно двумя способами:
- Через приложение «Дія». После рассмотрения заявки средства начисляются на карту «Национальный кешбэк». Их можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, продуктов украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны Украины.
- В отделении Укрпочты. В этом случае деньги поступают на специальный счет. Вырученные средства можно использовать на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, оплату коммунальных услуг и донатов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет министров рассчитывает, что зимой 2025−2026 годов единовременную денежную помощь по программе «Зимняя поддержка» получат от 10 до 14 миллионов украинцев. На эти выплаты правительство планирует направить около 14 миллиардов гривен.
В этом году правительство предусмотрело 4,4 миллиарда гривен на выплаты в размере 6500 грн для отдельных категорий граждан. В частности, их получат:
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью;
- дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;
- люди с инвалидностью I группы среди внутриперемещенных лиц;
- дети из малоимущих семей до 18 лет;
- одинокие пенсионеры, получающие прибавку на уход.
