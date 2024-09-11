Завтра возобновят полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» — «Теремки» Сегодня 12:50 — Казна и Политика

Завтра возобновят полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» — «Теремки»

В четверг, 12 сентября, возобновят полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» — «Теремки». Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями «Демеевская» — «Лыбидская» завершены.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заявление Виталия Кличко.

«Весь комплекс работ длился 9 месяцев. За это время подготовили строительную площадку, перевели более 200 кабельных сетей, в том числе сетей ДТЭКа, Укртелекома, других. Разработали котлован глубиной более 15 м, демонтировали старую часть тоннеля длиной в 27 метров и построили новую. Усилили с обеих сторон и туннельную оправу, примыкающую к новому участку (общей протяженностью более 50 м). Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов», — прокомментировал глава столицы.

По его словам, перегонный тоннель между «Демеевской» — «Лыбидской» находится в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому при ремонте осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химическому закреплению грунтов вокруг нее.

Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости.

«Параллельно с восстановительными работами провели экспертные исследования по определению причин возникновения ситуации», — добавил Кличко.

В частности, подтверждено, что ее причиной являются отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля, а именно:

оправа тоннеля, согласно проекту, должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод;

оправа тоннеля была построена некачественно с нарушением допусков монтажа колец;

не выполнены компенсационные меры (химическое закрепление грунтов), в частности, для предотвращения влияния перерезающих усилий тоннеля и месте изменения инженерно-геологических условий основания;

жесткость тоннеля ниже проектной — вследствие применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшенная толщина и отсутствие ребер).

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«Кроме того, проведенными лабораторными исследованиями подтвердили грубые нарушения при строительстве в части отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум чиновникам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями «Демеевская» и «Лыбидская». Закрытие метро обошлось Киеву в 138 млн грн убытков;

в Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки»;

13 декабря между станциями метро «Теремки» и «Демеевская» на «синей ветке» заработало «челночное движение» поездов, курсирующих с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.

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