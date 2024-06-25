Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева — Finance.ua

Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева Сегодня 16:15

Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева, Фото: kyivcity.gov.ua

Аварийная ситуация, возникшая между станциями «Демеевская» и «Лыбидская», произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад. Возобновить движение поездов на участке планируется в начале осени.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Продолжается ремонт на перегонном тоннеле „синей“ ветки метро — между станциями „Демеевская“ и „Лыбидская“. Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии при строительстве перегона 15 лет назад», — отметил Кличко.

По его словам, строители завершили разработку котлована с креплением I, II и III ярусов, а также химическое закрепление грунтов затуннельного массива.

«Это позволило остановить проникновение воды в конструкции. Продолжается герметизация статических трещин и стыков оправы тоннеля в местах болтовых соединений. Также провели обследование технического состояния оправы перегонного тоннеля по I пути между станциями „Демеевская“ и „Лыбидская“», — добавил глава города.

Отчет о его состоянии будет обнародован по завершении всех экспертиз.

Кличко также отметил, что специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени.

«Работы на стройплощадке продолжаются круглосуточно. После завершения ремонта — перед полноценным возобновлением движения — осуществят тестовые пуски поездов», — подытожил мэр столицы.

Справка Finance.ua:

в Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки»;

13 декабря между станциями метро «Теремки» и «Демеевская» на «синей ветке» заработало «челночное движение» поездов, курсирующих с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.

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