Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева — Finance.ua
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Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева

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Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева
Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева, Фото: kyivcity.gov.ua
Аварийная ситуация, возникшая между станциями «Демеевская» и «Лыбидская», произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад. Возобновить движение поездов на участке планируется в начале осени.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
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«Продолжается ремонт на перегонном тоннеле „синей“ ветки метро — между станциями „Демеевская“ и „Лыбидская“. Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии при строительстве перегона 15 лет назад», — отметил Кличко.
По его словам, строители завершили разработку котлована с креплением I, II и III ярусов, а также химическое закрепление грунтов затуннельного массива.
«Это позволило остановить проникновение воды в конструкции. Продолжается герметизация статических трещин и стыков оправы тоннеля в местах болтовых соединений. Также провели обследование технического состояния оправы перегонного тоннеля по I пути между станциями „Демеевская“ и „Лыбидская“», — добавил глава города.
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Отчет о его состоянии будет обнародован по завершении всех экспертиз.
Кличко также отметил, что специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени.
«Работы на стройплощадке продолжаются круглосуточно. После завершения ремонта — перед полноценным возобновлением движения — осуществят тестовые пуски поездов», — подытожил мэр столицы.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки»;
  • 13 декабря между станциями метро «Теремки» и «Демеевская» на «синей ветке» заработало «челночное движение» поездов, курсирующих с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.

Ремонты в метро Киева: как столица оказалась на грани катастрофы 🔍

По материалам:
Finance.ua
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