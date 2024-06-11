Сложные работы завершены: Движение по «синей» ветке метро Киева обещают запустить в начале осени — Finance.ua

Сложные работы завершены: Движение по «синей» ветке метро Киева обещают запустить в начале осени Сегодня 20:41 — Казна и Политика

Сложные работы завершены: Движение по «синей» ветке метро Киева обещают запустить в начале осени

На строительной площадке между станциями метро «Демеевская» — «Лыбидская» работы продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по «синей» линии метро в начале осени 2024 года.

Об этом рассказал и.о. начальника метрополитена Виктор Выговский комментарии Общественному.

Чиновник проинформировал, на какой стадии сейчас капитальный ремонт перегонного тоннеля между станциями столичной подземки «Демеевская» — «Лыбидская».

«Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и взялись за демонтаж последних элементов сооружения тоннеля», — рассказал Виктор Выговский.

По его словам, в дальнейшем специалисты приступят к монтажу нового монолитного тоннеля.

«Непосредственно еще выполняются работы внутри тоннеля и близлежащих участках. Это 27 метров с одной стороны и 25 — с другой. Там уже выполнены работы, касающиеся, скажем так, „лечения“ тоннеля, и сейчас идет работа по усилению тоннеля по периметру», — сказал руководитель столичной подземки.

Ремонтные работы будут продолжаться до конца лета, потом еще предстоит провести тестовые пуски движения поездов и после этого уже восстановление движения поездов.

«Для себя мы смотрим по интенсивности выполнения, по работам, которые мы выполняем, что запустить движение поездов удастся в начале осени», — прогнозирует чиновник.

Он утверждает, что все сложные работы фактически завершили.

«Основной вопрос был обеспечить эффективную работу в самом котловане, не допустить выноса песка в котлован и доступа воды. Эту работу уже проделали. Далее, если уже демонтируется тоннель, то остаются только работы по монтажу тоннеля и непосредственно работы в тоннеле: прокладка путей, кабелей и запуск движения поездов», — отметил Выговский.

Справка Finance.ua:

в Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки»;

13 декабря между станциями метро «Теремки» и «Демеевская» на «синей ветке» заработало «челночное движение» поездов, курсирующих с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.

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