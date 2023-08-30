Завладение аэропортом «Одесса» и его доходами более чем в 2,5 млрд гривен: под подозрением 5 человек — Finance.ua

Завладение аэропортом «Одесса» и его доходами более чем в 2,5 млрд гривен: под подозрением 5 человек Сегодня 10:14 — Криминал

Завладение аэропортом «Одесса» и его доходами более чем в 2,5 млрд гривен: под подозрением 5 человек

НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом КП Международный аэропорт «Одесса» стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012−2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Как установило следствие, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом КП «Международный аэропорт «Одесса». Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом (ОГС), с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн грн.

Получение согласия депутатов ОГС на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, чиновник совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОГС общество в обход конкурса.

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Полученное в совместное использование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчуждены в принципе.

Кроме того, по договору «инвесторы» обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Однако большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. Новый терминал был построен за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вовсе.

В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

О подозрении уведомлены:

два одесских бизнесмена-соорганизатора схемы — ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

бывший мэр Одессы — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины;

бывший и.о. заместителя городского головы Одессы — ч. 5 ст. 191 УК Украины;

директор ООО — ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Инфографика: nabu.gov.ua

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