СБУ уведомила о подозрении киевского бизнесмена, который в 2022 году перечислил в бюджет рф более 50 млн рублей — Finance.ua
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СБУ уведомила о подозрении киевского бизнесмена, который в 2022 году перечислил в бюджет рф более 50 млн рублей

Криминал
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СБУ уведомила о подозрении киевского бизнесмена, который в 2022 году перечислил в бюджет рф более 50 млн рублей
СБУ уведомила о подозрении киевского бизнесмена, который в 2022 году перечислил в бюджет рф более 50 млн рублей
Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца киевской торговой компании, который причастен к финансированию вооруженной агрессии рф. Речь идет о бизнес-структуре, которая импортирует и продает в Украине климатическую технику из Восточной Азии.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По данным следствия, владелец этого предприятия является основателем еще двух торговых компаний в москве.
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В преддверии полномасштабного вторжения россии он уехал в одну из европейских стран, откуда координирует свой бизнес, в том числе на территории страны-агрессора.
Именно по указанию бизнесмена подконтрольные ему российские компании продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 года и перечисляли миллионные суммы в бюджет рф в виде налогов.
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Таким образом, только в течение прошлого года он профинансировал государственную казну страны-агрессора на более чем 50 млн российских рублей.
По данным следствия, фактическое «операционное» управление предприятиями, в том числе в россии, осуществляла из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта.
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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности уведомили владельца предприятий и его подчиненную о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Поскольку вражеский пособник находится за пределами Украины, принимается комплекс мер по его привлечению к ответственности.
В отношении сообщницы фигуранта — решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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