российского олигарха подозревают в отмывании 100 млн гривен — Finance.ua

российского олигарха подозревают в отмывании 100 млн гривен Сегодня 17:40 — Криминал

российского олигарха подозревают в отмывании 100 млн гривен

Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху и бывшему владельцу украинского банка за легализацию 100 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

«Детективы Бюро экономической безопасности Украины составили уведомление о подозрении гражданину россии и Израиля, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка. Он подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов США и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенной организованной группой лиц, и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами акционерного общества — банка, совершенном организованной группой», — говорится в сообщении.

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В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.

российский бизнесмен был собственником опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию.

Украинский банк, его материнский банк в рф и оффшорная компания связаны между собой едиными бенефициарными владельцами, среди которых и упомянутый российский бизнесмен.

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Он вместе с компаньонами-россиянами накануне и во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине.

Целью таких действий было избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных Законом Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов».

В конце июля 2023 года банк был национализирован. В настоящее время олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине.

Как ранее сообщалось, БЭБ арестовало активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах в банковском учреждении, и ценные бумаги на общую сумму свыше 12,4 млрд грн, вероятно, приобретенные путем использования фиктивных сделок.

Продолжаются следственные действия. Составляется перечень всего имущества бизнесмена как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.

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