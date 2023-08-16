В Одессе разоблачили руководителя банка на уклонении от уплаты налогов более чем на 102 млн грн — Finance.ua

В Одессе разоблачили руководителя банка на уклонении от уплаты налогов более чем на 102 млн грн
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщили о подозрении исполняющей обязанности главы правления одного из украинских банков в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
В ходе следствия установлено, что должностные лица банка в течение двух месяцев умышленно не отражали в отчетности обязательства по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в Госбюджет только за этот период более 102 млн грн.
Во время проведения обыска квартиры фигурантки обнаружены георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, поздравительные открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Также изъяты газовые пистолеты, жесткие диски и другая оргтехника. Общая сумма изъятого составляет около 600 тыс. грн.
На основании собранных доказательств и материалов судебно-экономических экспертиз указанному лицу сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
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