НАБУ разоблачило хищение земель под Киевом стоимостью почти 2 млрд грн — Finance.ua

НАБУ разоблачило хищение земель под Киевом стоимостью почти 2 млрд грн Сегодня 15:15 — Криминал

НАБУ разоблачило хищение земель под Киевом стоимостью почти 2 млрд грн, Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило пятерых участников схемы по завладению государственными землями под Киевом площадью более 1200 га. Это повлекло ущерб на 1,8 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По данным следствия, завладение сельскохозяйственной землей, которая находилась в использовании госпредприятий, происходило в 2018—2019 годах из-за схемы с участниками АТО, имеющими право на получение бесплатных участков.

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«Для реализации преступного плана была использована процедура бесплатной приватизации земельных участков льготными категориями, в частности со статусом участника боевых действий. Однако следствием установлено, что реализация такого права осуществлялась формально на основании поддельных документов», — говорят в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Установлены два эпизода хищения земли — в Фастове площадью 920 га и Киево-Святошинском районе 284 га ГП «Пуща-Водица».

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Организатором схемы был бывший заместитель руководителя ГП «Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства». Также подозрения получили двое бывших сотрудников Госгеокадастра в Киевской области и два физлица, связанные с экс-руководством Госгеокадастра.

В 2020—2021 годах на все земельные участки наложен арест с запретом их застройки и изменения целевого назначения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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