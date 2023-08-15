Трех руководителей облгазов Фирташа уведомили о подозрении в масштабном хищении газа — Finance.ua

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Трех руководителей облгазов Фирташа уведомили о подозрении в масштабном хищении газа

Криминал
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Трех руководителей облгазов Фирташа уведомили о подозрении в масштабном хищении газа
Трех руководителей облгазов Фирташа уведомили о подозрении в масштабном хищении газа
Еще три руководителя региональных операторов газотранспортных сетей уведомлены о подозрении. Речь идет о председателях правлений Волыньгаза, Криворизгаза и Черниговгаза, причастных к хищению газа из ГТС Украины.
Об этом сообщает СБУ.
Эти компании фактически контролируются менеджментом ООО «Региональная газовая компания» (РГК, аффилированная с Фирташем), которое в целом управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.
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По материалам СБУ должностные лица уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Таким образом, на основании доказательной базы, собранной Службой безопасности, в целом объявлено о подозрении уже 11 руководителям отдельных облгазов и четырем функционерам финансово-промышленной группы Фирташа.
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Напомним, ранее СБУ совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему: должностные лица «облгазов Фирташа» разворовывали более 70% средств, которые предполагались на закупку газа.
По данным судебно-экономической экспертизы, только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем на 4,2 млрд грн. А общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016−2022 годов может составить более 18 млрд грн.
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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