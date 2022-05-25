Суд передал большинство облгазов Фирташа в управление государства — Finance.ua
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Суд передал большинство облгазов Фирташа в управление государства

Сегодня 20:36Энергетика
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Суд передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 26 региональных операторов газораспределительных систем.
Об этом сообщает спресс-служба Государственного бюро расследований.
Следственный судья Печерского суда Киева передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем по ходатайству Государственного бюро расследований.
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«Отныне государство будет контролировать поставки потребителям природного газа. Это сверхважный вопрос национальной безопасности, особенно в условиях российской агрессии», — говорится в сообщении пресс-службы.
В июне прошлого года Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности газораспределительных систем в пользование частным операторам.
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Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб на сумму 1,488 млрд гривен.
Операторов газораспределительных сетей или так называемых облгазов в Украине насчитывается более 40. Около 70% газа в стране распределяет Региональная газовая компания бизнесмена Дмитрия Фирташа.
По материалам: Економічна Правда
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