Суд передал большинство облгазов Фирташа в управление государства — Finance.ua

Суд передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 26 региональных операторов газораспределительных систем.
Об этом сообщает спресс-служба Государственного бюро расследований.
Следственный судья Печерского суда Киева передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем по ходатайству Государственного бюро расследований.
«Отныне государство будет контролировать поставки потребителям природного газа. Это сверхважный вопрос национальной безопасности, особенно в условиях российской агрессии», — говорится в сообщении пресс-службы.
В июне прошлого года Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности газораспределительных систем в пользование частным операторам.