Теплопоставщики стали получать «письма счастья» от «Нафтогаза» с многомиллионными штрафами — Finance.ua

«Потребитель-теплопоставщик должен за пять рабочих дней до начала соответствующего расчетного периода заключить договор или дополнительные соглашения к договорам банковского счета о списании средств со счетов потребителя, куда поступают средства за услуги теплоснабжения, на которые был использован газ. Если предприятие ТКЭ не выполняет это требование — уплачивает штраф в размере 10% стоимости природного газа за соответствующий расчетный период. Причем отсутствие долгов за газ или сроки расчета во внимание не принимаются», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день «письма счастья» со штрафными требованиями от 2,2 до 47,2 млн уже получили КП «Обуховрайтеплосеть» (Киевская область), ПТМ «Ковельтепло» (Волынская область), ГКП «Луцктепло» (Волынская область), ООО «Ровнотеплоэнерго» (Ровенская область) и ДМП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» (Ивано-Франковская область). Общая сумма требования штрафов к ним на сегодня составляет почти 150 млн грн.
В ассоциации заявили, что эти штрафные требования ДК «Нафтогаз Трейдинг», кроме они нелегитимны в условиях военного положения, не имеют источников возмещения, не включаются в тарифы и не списываются согласно требованиям Закона Украины № 1730 «О мерах, направленных на урегулирование» задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода. Следовательно, источником погашения штрафов ООО «ДК «Нафтогаз Трейдинг» должны стать средства местных бюджетов.