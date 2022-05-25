Теплопоставщики стали получать «письма счастья» от «Нафтогаза» с многомиллионными штрафами — Finance.ua

Теплопоставщики стали получать «письма счастья» от «Нафтогаза» с многомиллионными штрафами

Сегодня 09:28 — Энергетика

Теплопоставщики стали получать «письма счастья» от «Нафтогаза» с многомиллионными штрафами

Пять теплоснабжающих предприятий получили от государственного газоснабжающего ДК «Нафтогаз Трейдинг» письма-требования об уплате штрафов за нарушение условий долгосрочных договоров поставки газа.

Об этом сообщает межотраслевая Ассоциация «Укртеплокоммунэнерго»

«Потребитель-теплопоставщик должен за пять рабочих дней до начала соответствующего расчетного периода заключить договор или дополнительные соглашения к договорам банковского счета о списании средств со счетов потребителя, куда поступают средства за услуги теплоснабжения, на которые был использован газ. Если предприятие ТКЭ не выполняет это требование — уплачивает штраф в размере 10% стоимости природного газа за соответствующий расчетный период. Причем отсутствие долгов за газ или сроки расчета во внимание не принимаются», — говорится в сообщении.

Читайте также Нафтогаз получил 12 миллиардов прибыли в прошлом году и назвал риски на 2022 год

На сегодняшний день «письма счастья» со штрафными требованиями от 2,2 до 47,2 млн уже получили КП «Обуховрайтеплосеть» (Киевская область), ПТМ «Ковельтепло» (Волынская область), ГКП «Луцктепло» (Волынская область), ООО «Ровнотеплоэнерго» (Ровенская область) и ДМП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» (Ивано-Франковская область). Общая сумма требования штрафов к ним на сегодня составляет почти 150 млн грн.

В ассоциации заявили, что эти штрафные требования ДК «Нафтогаз Трейдинг», кроме они нелегитимны в условиях военного положения, не имеют источников возмещения, не включаются в тарифы и не списываются согласно требованиям Закона Украины № 1730 «О мерах, направленных на урегулирование» задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода. Следовательно, источником погашения штрафов ООО «ДК «Нафтогаз Трейдинг» должны стать средства местных бюджетов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.