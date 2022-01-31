Нафтогаз отсудил 1,5 миллиарда долга у газсбыта Фирташа

Хозяйственный суд Львовской области постановил взыскать с ООО «Львовгаз сбыт» 1,535 млрд грн задолженности в пользу НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом говорится в решении суда, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Задолженность в 1,535 млрд грн возникла по договору купли-продажи природного газа № 18−530-Н от 5 ноября 2018 года.
До июня 2021 года среди учредителей ООО «Львовгаз сбыт» была группа РГК, объединяющая газораспределительные компании, принадлежащие Дмитрию Фирташу. Сейчас «Львовгаз сбыт» работает в группе «Твой газсбыт», которая также принадлежит Дмитрию Фирташу.
Напомним, в июле 2021 года Нафтогаз обвинил газораспределительные предприятия в перепродаже газа, отпущенного для нужд населения по годовым контрактам, другим потребителям по рыночным ценам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Внедрение РРО вывело из тени 85% торговли — ГетманцевВчера, 19:45 - 1227 30
Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)Вчера, 13:05 - 4115 18
Долги за коммуналку превысили 80 млрд гривен: за что не хотят платить украинцы2 ч. назад - 870 5
Гетманцев рассказал, при каких условиях власти пойдут на снижение налогов ради детенизации зарплатВчера, 21:01 - 1027 5
Южная Австралия получила 100% электроэнергии от ветра и солнца7 ч. назад - 408 3
Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)Вчера, 13:05 - 4115 18
Сроки «ковидной тысячи» и 500 гривен за бустер. Кабмин расширил программу єПідтримкаВчера, 15:02 - 2785 1
Правительство расширило для ФЛП возможности работать без кассовых аппаратовВчера, 16:06 - 2210 1
В Харькове ввели абонплату за воду: названы суммыВчера, 15:48 - 2139 2
Украина начала выпускать новую марку бензинаВчера, 16:43 - 1376 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминалВчера, 12:10 - 225
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2395 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1366
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3147
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1507 2