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Нафтогаз отсудил 1,5 миллиарда долга у газсбыта Фирташа

Нафтогаз отсудил 1,5 миллиарда долга у газсбыта Фирташа

Хозяйственный суд Львовской области постановил взыскать с ООО «Львовгаз сбыт» 1,535 млрд грн задолженности в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в решении суда, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Задолженность в 1,535 млрд грн возникла по договору купли-продажи природного газа № 18−530-Н от 5 ноября 2018 года.

До июня 2021 года среди учредителей ООО «Львовгаз сбыт» была группа РГК, объединяющая газораспределительные компании, принадлежащие Дмитрию Фирташу. Сейчас «Львовгаз сбыт» работает в группе «Твой газсбыт», которая также принадлежит Дмитрию Фирташу.

Напомним, в июле 2021 года Нафтогаз обвинил газораспределительные предприятия в перепродаже газа, отпущенного для нужд населения по годовым контрактам, другим потребителям по рыночным ценам.

По материалам Укринформ
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