Насчитали себе премии на 14 миллионов: в Киевской области разоблачили командиров Нацгвардии — Finance.ua

Насчитали себе премии на 14 миллионов: в Киевской области разоблачили командиров Нацгвардии Сегодня 11:32 — Криминал

Насчитали себе премии на 14 миллионов: в Киевской области разоблачили командиров Нацгвардии

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в безосновательном начислении премий якобы за участие в боях на передовой командование одной из бригад Национальной гвардии, которая дислоцируется в Киевской области.

Об этом сообщила СБУ

Установлено, что с первого дня полномасштабного российского вторжения до августа 2022 года фигуранты незаконно «премировали» себя на общую сумму почти 14 млн гривен.

Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тысяч гривен, что предусмотрено за непосредственное участие в боевых действиях против российских захватчиков.

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На самом деле участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта.

По данным следствия, к организации мошенничества причастен заместитель командира — начальник штаба воинской части. Он безосновательно подписывал рапорты о начислении «боевых» премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу.

Личности последних тоже установлены. Ими оказались командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты.

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Заместителю командира — начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным объявлено подозрение по ч. 4 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Государственным бюро расследований при содействии нового руководства Нацгвардии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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