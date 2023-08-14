Из Украины пытались вывезти около 400 коллекционных монет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из Украины пытались вывезти около 400 коллекционных монет

Криминал
0
Из Украины пытались вывезти около 400 коллекционных монет
Из Украины пытались вывезти около 400 коллекционных монет
В пункте пропуска «Смольница» разоблачили эстонца, пытавшегося вывезти из Украины коллекцию старинных монет.
Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы на странице Facebook.
«В пункте пропуска „Смольница“ на Львовщине пресекли попытку незаконного вывоза 372 старинных монет. Попытку незаконного перемещения через украинско-польскую границу предметов, которые могут составлять историческую и культурную ценность, пресекли в ходе реализации информации оперативных сотрудников Львовского пограничного отряда совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Из Украины пытались вывезти около 400 коллекционных монет
Монеты обнаружили пограничники во время совместного с сотрудниками таможни осмотра среди личных вещей водителя автомобиля «Dodge» — 38-летнего гражданина Эстонии, следовавшего через «зеленый коридор».
По инициативе пограничников оперативно-розыскного подразделения его легковушку направили для дополнительной проверки.
Коллекция монет изъята работниками таможни для проведения экспертизы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.