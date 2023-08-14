Из Украины пытались вывезти около 400 коллекционных монет — Finance.ua

Из Украины пытались вывезти около 400 коллекционных монет Сегодня 18:00 — Криминал

Из Украины пытались вывезти около 400 коллекционных монет

В пункте пропуска «Смольница» разоблачили эстонца, пытавшегося вывезти из Украины коллекцию старинных монет.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы на странице Facebook.

«В пункте пропуска „Смольница“ на Львовщине пресекли попытку незаконного вывоза 372 старинных монет. Попытку незаконного перемещения через украинско-польскую границу предметов, которые могут составлять историческую и культурную ценность, пресекли в ходе реализации информации оперативных сотрудников Львовского пограничного отряда совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Монеты обнаружили пограничники во время совместного с сотрудниками таможни осмотра среди личных вещей водителя автомобиля «Dodge» — 38-летнего гражданина Эстонии, следовавшего через «зеленый коридор».

По инициативе пограничников оперативно-розыскного подразделения его легковушку направили для дополнительной проверки.

Коллекция монет изъята работниками таможни для проведения экспертизы.

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