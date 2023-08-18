Ущерб на 55 миллионов: завершили следствие по делу о махинациях в Укрспирте — Finance.ua

Ущерб на 55 миллионов: завершили следствие по делу о махинациях в Укрспирте
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование преступной схемы закупок топлива по завышенным ценам, разоблаченной на государственном предприятии «Укрспирт».
Об этом САП сообщает в Телеграме.
«САП и НАБУ завершили досудебное расследование и открыли стороне защиты материалы уголовного производства в отношении 7 участников преступной схемы реализации на ГП „Укрспирт“ по завышенным ценам топлива, которое использовалось для изготовления спирта, в результате чего государственному предприятию нанесен ущерб на сумму более 55 млн грн», — говорится в сообщении.
В САП напомнили, что в мае этого года трем должностным лицам Укрспирта, двум предпринимателям и двум бухгалтерам частных обществ сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Как сообщалось, на государственном предприятии Укрспирт разоблачили преступную схему реализации топлива, нанесшую более 55 млн гривен ущерба. Подозреваемыми по делу проходят трое служащих госпредприятия, два предпринимателя и два бухгалтера частных обществ.
Установлено, что служащие Укрспирта вступили в сговор с представителями частных хозяйствующих субъектов и за вознаграждение осуществляли закупку котельного коксохимического топлива по завышенным ценам.
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