Завладел 5,7 млн ​​грн: правоохранители разоблачили предпринимателя, который поставил ВСУ бракованные дроны — Finance.ua

Завладел 5,7 млн ​​грн: правоохранители разоблачили предпринимателя, который поставил ВСУ бракованные дроны Сегодня 15:45 — Криминал

Завладел 5,7 млн ​​грн: правоохранители разоблачили предпринимателя, который поставил ВСУ бракованные дроны

Служба безопасности Украины и Национальная полиция заблокировали схему хищения госбюджета на закупки БпЛА для Сил обороны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, сделку организовал директор частной компании из Киевской области, специализирующейся на производстве беспилотных систем.

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В начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение 1 тыс. FPV-дронов для нужд ВСУ, проводимой Нетишинским горсоветом. Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 млн грн, из которых, по данным следствия, владелец компании-производителя украл почти треть.

Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотник навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не отвечали заявленным требованиям к техническим характеристикам БпЛА.

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Тем самым фигурант искусственно занизил стоимость производства дронов, а полученную «разницу» присвоил. Накрутка на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тыс. грн, в зависимости от его вида.

После проведения аудита и специальной экспертизы на соответствие техническим требованиям товара правоохранители получили дополнительные подтверждения преступной деятельности предпринимателя.

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На основании доказательной базы ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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