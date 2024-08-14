Разоблачена схема хищения 12 млн грн на закупке защиты для танков — Finance.ua

Разоблачена схема хищения 12 млн грн на закупке защиты для танков
Правоохранители разоблачили организованную группу, которая присвоила 12 млн грн госсредств при закупке элементов динамической защиты для бронетехники ВСУ. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Правоохранители разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Дельцы искусственно завышали стоимость заказанной для Минобороны продукции, а полученную «разницу» вывели в тень. Махинация нанесла ущерб госбюджету в почти 12 млн грн. О подозрении сообщили пяти людям, в том числе экс-руководителю государственного предприятия.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ и СБУ.
Как отметили в НАБУ, в условиях активной фазы полномасштабного наступления россии в апреле 2022 года возникла острая потребность в обеспечении украинской бронетехники элементами динамической защиты. Для ее удовлетворения министерство обороны Украины заключило контракт со специализированным государственным предприятием.
В СБУ добавили, что был заключен договор с машиностроительной компанией в Киеве.
«В то же время руководитель ГП в сговоре с главным бухгалтером решил завладеть государственными средствами путем искусственного завышения расходов, связанных с выполнением контракта. Кроме того, имея нужные компоненты, они обеспечили документальное оформление их мнимого приобретения у коммерческой структуры, что стало основанием для незаконной уплаты ей государственных средств», — говорится в сообщении НАБУ.
Как сообщается, в результате этих схем государство понесло убытки почти на 12 млн грн, которые их участники перевели на подконтрольные счета для дальнейшей легализации.
Сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия, его бухгалтеру и одному из ключевых фигурантов «схем».
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