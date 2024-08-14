Разоблачена схема хищения 12 млн грн на закупке защиты для танков — Finance.ua

Разоблачена схема хищения 12 млн грн на закупке защиты для танков Сегодня 14:39 — Криминал

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая присвоила 12 млн грн госсредств при закупке элементов динамической защиты для бронетехники ВСУ. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Дельцы искусственно завышали стоимость заказанной для Минобороны продукции, а полученную «разницу» вывели в тень. Махинация нанесла ущерб госбюджету в почти 12 млн грн. О подозрении сообщили пяти людям, в том числе экс-руководителю государственного предприятия.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ и СБУ.

Как отметили в НАБУ, в условиях активной фазы полномасштабного наступления россии в апреле 2022 года возникла острая потребность в обеспечении украинской бронетехники элементами динамической защиты. Для ее удовлетворения министерство обороны Украины заключило контракт со специализированным государственным предприятием.

В СБУ добавили, что был заключен договор с машиностроительной компанией в Киеве.

«В то же время руководитель ГП в сговоре с главным бухгалтером решил завладеть государственными средствами путем искусственного завышения расходов, связанных с выполнением контракта. Кроме того, имея нужные компоненты, они обеспечили документальное оформление их мнимого приобретения у коммерческой структуры, что стало основанием для незаконной уплаты ей государственных средств», — говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщается, в результате этих схем государство понесло убытки почти на 12 млн грн, которые их участники перевели на подконтрольные счета для дальнейшей легализации.

Сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия, его бухгалтеру и одному из ключевых фигурантов «схем».

УНН По материалам:

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