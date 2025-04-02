Затягивает переговоры: Трамп угрожает путину жесткими санкциями против «теневого флота» рф — Finance.ua

Затягивает переговоры: Трамп угрожает путину жесткими санкциями против «теневого флота» рф Сегодня 11:15 — Энергетика

Затягивает переговоры: Трамп угрожает путину жесткими санкциями против «теневого флота» рф

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что разочарован действиями российского диктатора владимира путина и считает, что тот затягивает время по вопросу переговоров о полном прекращении огня в Украине.

Об этом сообщила корреспондент Fox News Жаки Генрих со ссылкой на источник.

По словам собеседника журналистки, Трамп считает, что рф «медленно ведет переговоры о всеобъемлющем прекращении огня».

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Сообщается, что в контексте переговоров обсуждается «путь вперед»: американская администрация рассматривает введение более сильных санкций против россии, в частности против ее теневого флота.

Кроме того, соблюдение санкций США против москвы сейчас оценивается как низкое примерно на «уровень 3 из 10». В то же время легкой мишенью для давления на рф мог бы стать запрет деятельности теневого флота, который перевозит нефть по Балтийскому морю.

По данным Fox News, против большей части флота рф санкции уже введены, однако с помощью теневого флота кремль осуществляет 70% незаконной продажи нефти.

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Как сообщает Sky News, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп разочарован лидерами с «обеих сторон войны» в Украине, а именно Владимиром Зеленским и владимиром путиным.

По ее словам, причиной этого является то, что российско-украинская война длится слишком долго и есть много погибших с обеих сторон. Левитт заявила, что Вашингтон продолжает работать над прекращением огня в Украине.

Ранее Трамп заявил, что «очень зол» на путина и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено по вине россии.

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