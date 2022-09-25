Застройщики вернули в продажу десятки новостроек, но есть ли на них спрос — Finance.ua
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Застройщики вернули в продажу десятки новостроек, но есть ли на них спрос

Недвижимость
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Застройщики вернули в продажу десятки новостроек, но есть ли на них спрос
Застройщики вернули в продажу десятки новостроек, но есть ли на них спрос, www.freepik.com
Девелоперы и Госстат отчитываются о возобновлении строительства жилья в регионах, не охваченных боевыми действиями. Однако количество сделок на рынке первичной недвижимости составляет около 10% от довоенного времени.
Об этом пишет Forbes.
Госстат обнародовал показатели строительства нового жилья в первом полугодии, в течение которого в Украине было введено в эксплуатацию 2,4 млн кв. м новостроек. Это на 54% меньше, чем в январе — июне 2021 года.
Темпы строительства действительно оживились во втором квартале: застройщики возобновили работы по возведению 15 600 квартир. Для сравнения: в январе — марте аналогичный показатель составил 17 200 квартир — почти все построено в январе и феврале, то есть до российского вторжения.

Как оживают стройплощадки

В сентябре примерно на двух третях киевских строительных площадок (856 ЖК из почти 1300, которые возводились в феврале) велись активные работы, свидетельствуют данные сервиса ЛУН.
Большинство киевских застройщиков возобновили работу еще в апреле-мае.
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По состоянию на конец августа квартиры продавали в 168 киевских ЖК. В первую очередь восстановились объекты, где к моменту вторжения уже было продано более 60–70% квартир. Новые проекты практически повсюду заморожены.

Сколько стоит квартира в новостройке

Квартиры в новостройках, судя по задекларированным на сайтах ценам, подорожали в гривне на 25–35% по сравнению с довоенным уровнем.
В столице метр нового жилья в среднем стоит 48 200 грн — на 12 400 грн (или на 25%) болне полугода назад, посчитали аналитики ЛУН. Наибольший прирост за время войны показал Ужгород: новое жилье в регионе подорожало на 55% или 14 200 грн за кв. м, до 39 700 грн. Не в результате увеличения маржи застройщиков.

Какое жилье и за сколько покупают украинцы

Несмотря на рост себестоимости, цены, по которым совершаются сделки на рынке, часто на уровне или даже ниже довоенных. Причина — спрос очень низкий. По состоянию на начало сентября актуальный спрос составляет всего 7–10% от довоенного уровня.
Количество сделок на рынке составляет около 10-15% от довоенного показателя. Покупатели интересуются в первую очередь готовым и недорогим жильем.
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Застройщики предлагают потенциальным покупателям дисконты и акционные предложения при условии 100% оплаты или же рассрочка на 3-7 лет с фиксацией цены.
Впрочем, большинство потенциальных покупателей склонны отложить приобретение жилья как минимум до завершения отопительного сезона — прежде всего из-за рисков атак россии по гражданской инфраструктуре.
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Пока активная фаза войны не завершится, ожидать массового роста спроса на недвижимость не стоит, констатирует президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе. В то же время он отмечает, что из-за войны в стране дефицит жилья объемом не менее 50 млн кв. м и на восстановление уйдет более пяти лет. Так что людям нужно будет где-то жить, спрос будет расти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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