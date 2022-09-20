"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию 10 из 18 объектов "Укрбуда" - компания — Finance.ua

"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию 10 из 18 объектов "Укрбуда" - компания Сегодня 16:14 — Недвижимость

Холдинговая компания «Киевгорстрой» из 18 принятых на достройку жилых комплексов «Укрбуда» полностью или частично ввела в эксплуатацию десять, еще два на завершающей стадии.

Про це сообщили в пресс-службе «Киевгорстроя».

Как сообщалось, экс-президент строительной государственной корпорации «Укрбуд» Максим Микитась заявил о возвращении контроля над ООО «Укрбуд Девелопмент» по решению суда и о намерении организовать встречу с инвесторами и застройщиками, которые взяли на себя достройку объектов компании.

В пресс-службе в ХК «Киевгострой» в ответ на запрос агентства сообщили, что, принимая жилые комплексы «Укрбуда», «Киевгорстрой» брал на себя обязательство достроить и передать инвесторам их квартиры.

Из 18 принятых объектов «Киевгорстрою» удалось сдать в эксплуатацию 10 объектов:

«Гармония»,

«Солнечная Ривьера»,

«Пектораль»,

«Новомостицкий»,

«Харьковский»,

«Шевченковский»,

«Фридом», а также частично «Злагода»,

«Подол Град» и «Оберег-2» (последний в 2022 году).

В холдинговой компании подчеркнули, что утверждение, что «Киевгорстрой» является лишь подрядчиком, а не застройщиком, не соответствует действительности.

«Принимая объекты «Укрбуда», юридически «Киевгорстрой» присоединялся к уже существующим договорам третьей стороной, с наименованием «застройщик». Согласно условиям этих договоров, холдинговая компания взяла на себя обязательство достроить и ввести в эксплуатацию объекты «Укрбуда».

Более того, в соответствующих договорах прописано, что «Киевгорстрой» должен выполнить свои обязательства при финансировании в объемах, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию каждого конкретного объекта", — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что ООО «Укрбуд-Девелопмент» ни в лице старого руководства, ни в лице настоящего не обращалось в «Киевгорстрой» с предложениями помощи в достройке жилых комплексов, строительство которых было начато под торговой маркой «Укрбуд» и остановлено в 2019 году.

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