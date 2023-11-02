«Защита сработает в 80−90% случаев»: Шмыгаль рассказал, как Украина подготовилась к новым ударам рф по энергетике — Finance.ua

«Защита сработает в 80−90% случаев»: Шмыгаль рассказал, как Украина подготовилась к новым ударам рф по энергетике Сегодня 19:29 — Энергетика

«Защита сработает в 80−90% случаев»: Шмыгаль рассказал, как Украина подготовилась к новым ударам рф по энергетике

Украина не только усиливает ПВО для противодействия массированным атакам россии, но и готовит так называемую пассивную защиту энергетических объектов непосредственно на местах.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал FT

По мнению главы правительства, Украина в этом году лучше подготовлена ​​к обстрелам.

«На критической подстанции электросети на севере Украины сооружена стена из бетонных блоков для защиты трансформаторов. Габионы или цилиндрические клетки, наполненные камнями или песком, можно увидеть вокруг другой соседней подстанции, местонахождение которой невозможно раскрыть из-за правил безопасности во время войны», — сказал Шмыгаль.

«Мы называем это пассивной защитой», — добавил он.

Читайте также Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите объектов критической инфраструктуры и энергетики

Глава правительства отметил, что защита все еще не на 100 процентов эффективна, но она сработает в 80−90 процентах случаев, особенно против беспилотников, которые отклоняются от курса или чьи обломки падают на критическую инфраструктуру после перехвата.

FT отмечает, что не требующие вентиляции элементы инфраструктуры переместили под землю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.