Защита прав потребителей: как бороться с навязыванием товаров или услуг — Finance.ua

Защита прав потребителей: как бороться с навязыванием товаров или услуг Сегодня 15:18 — Личные финансы

Защита прав потребителей: как бороться с навязыванием товаров или услуг

Навязывание дополнительных платных услуг потребителю довольно распространено в наше время. Дополнительные услуги в любой сфере — вещь хорошая, если они бесплатны и носят чисто добровольный характер. Но когда человек неожиданно для себя получает вдобавок комплекс других ненужных продуктов, а цена вопроса удваивается, возникает настоящий шок.

Как с этим бороться, рассказывает Telegram-канал «Защита прав потребителей».

Сферы, где чаще всего делают предложения, от которых сложно отказаться:

1. Навязывание банковских услуг (выдача зарплатной или пенсионной карты вместе с кредитной, банк включает в себя обязательную страховку определенной страховой компании в пакет услуг при получении кредита).

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2. При оформлении кредита сотрудник банка заставляет приобрести несколько дополнительных пакетов услуг, например страховку жизни и здоровья. Еще вариант: вам обещают возможность отказаться от лишних услуг позже, а затем не принимают заявление на отказ.

3. При покупке страховки на авто, вам настоятельно рекомендуют застраховать свою жизнь и здоровье.

4. При покупке бытовой техники вы получаете предложение настроить ее прямо в магазине. За вознаграждение, конечно.

5. При оплате услуг ЖКХ требуют определенную сумму «за обслуживание» — при том, что вы никакими дополнительными услугами не пользовались.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Поэтому следует разобраться в причинах этого явления.

Как нас вынуждают купить ненужные услуги?

Грамотно используют слабые стороны человеческой натуры:

потребитель, как правило, не утруждает себя чтением больших и заведомо неинтересных текстов. Это может быть как договор о предоставлении банковских услуг, так и инструкция к бытовой технике.

у навязывающего услугу менеджера всегда готовы «истории из жизни» о пользе подобного приобретения.

даже когда нечестные намерения вполне понятны, нежелание вступать в конфликт оказывается сильнее желания добиться справедливости.

Как избежать навязывания услуг

1. Внимательно читайте документы и дополнения к ним, особенно классический коварный мелкий шрифт.

2. Никогда не заключайте сделку под влиянием внезапно возникшего предложения. Продавец вас торопит, говорит: только сегодня, только сейчас, скорее, а то не успеете! Но это свидетельствует лишь о том, что сделка может быть не совсем честной.

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3. Если договоры сложные, не надейтесь на свои силы, обратитесь к юристу до подписания бумаг.

4. Вы можете отказаться от предложенных условий договора. Не стесняйтесь пользоваться этим правом, если вас что-то не устраивает.

5. Проверяйте заранее репутацию фирмы-продавца, читайте отзывы. На месте уточняйте непонятные моменты.

Какие законы нас защищают

Наш главный союзник Закона Украины «О защите прав потребителей». Этот документ гарантирует, что поставщик услуги обязан своевременно и полностью проинформировать вас о предстоящей покупке. Вместе с тем поставщик услуг не имеет права заставлять вас покупать услугу (товар) как необходимое дополнение к тому, что вы уже приобрели. Все убытки, понесенные человеком, должны быть возмещены.

Если ненужная услуга уже куплена, вы вправе не только отказаться от нее, но и полностью возместить свой ущерб:

Шаг 1. Составьте в двух экземплярах претензию поставщику услуги. Она пишется в произвольной форме с указанием ваших контактов, номера договора, перечня навязанных услуг, требованием возместить расходы. К претензии приложите копии всех документов, которые могут подтвердить ваши слова.

Шаг 2. Один экземпляр отнесите лично поставщику услуги и проследите, чтобы на нем была поставлена ​​отметка о том, что претензия принята. Можно отправить ее заказным письмом с уведомлением и описанием вложения — в таком случае сохраните сообщение о том, что претензия была доставлена ​​получателю.

Шаг 3. Если в течение 30 дней ваш обидчик не вышел на связь, пришло время писать жалобу в Госпродпотребслужбу или ее территориальный орган. Приложите к ней те же копии документов, что и в прошлый раз, включая доказательство того, что продавец услуги получил вашу претензию.

Шаг 4. Проблема не решена и в этот раз? Следующий этап — необходимо составить исковое заявление в суд. Однако это крайний случай: чаще всего деньги удается получить обратно после отправки претензии.

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